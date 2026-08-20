名古屋亞運會2026滑浪風帆｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的滑浪風帆項目將於9月29日至10月3日舉行，香港隊將派出鄭清然、馬君正、黃梓豪及張子悅出戰。本文詳列香港滑浪風帆隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊成員馬君正、鄭清然、張子悅、黃梓豪。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026滑浪風帆｜比賽日期

比賽日期：2026年9月29日至10月3日

比賽地點：海陽遊艇碼頭

比賽項目：

【成年組】男﹑女子組

【U19】男﹑女子組

金牌數目：4

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊名單

香港滑浪風帆隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港滑浪風帆會早前已經公布，名單有待港協暨奧委會最終落實。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊名單 項目 運動員 男子組 鄭清然 女子組 馬君正 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程

以下為香港滑浪風帆隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員比賽形勢而持續更新。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月29日 上午10:00 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅 下午12:30 男子組 鄭清然 女子組 馬君正

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月30日 上午10:00 男子組 鄭清然 女子組 馬君正 下午12:30 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月1日 上午10:00 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅 下午12:30 男子組 鄭清然 女子組 馬君正

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月2日 上午10:00 男子組 鄭清然 女子組 馬君正 下午12:30 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 10月3日 上午10:00 U19男子組 黃梓豪 U19女子組 張子悅

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊往績

滑浪風帆自蔡利強於1982年新德里亞運憑男子衝浪板奪得銅牌以來，歷年於亞運累積6金15銀3銅，是香港亞運史上第二多金牌的項目，總獎牌數則位列第三。數到最威水的選手，當然是「風之后」李麗珊，她在1990及1994年兩屆摘銀，挾着1996年阿特蘭大奧運金牌的威勢，她於1998年曼谷亞運終踏上頒獎台最高一級。

李麗珊連續兩屆亞運奪冠之後，奪金重任落在香港隊現任總教練陳敬然身上。他先在2006年多哈亞運稱霸男子輕量級米氏板，4年後在廣州亞運蟬聯金牌。2014年仁川亞運，香港滑浪風帆隊首次一屆雙金，鄭國輝及陳晞文分別於男子米氏板及女子RS:X稱王封后。

名古屋亞運會2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊於2014年仁川亞運單屆獲得兩面金牌。（港協暨奧委會）

名古屋亞運會2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆港隊於杭州亞運獲得2銀1銅。（港協暨奧委會）

資料來源：名古屋亞運官網、維基