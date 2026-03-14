帆船｜前奧運金牌徐莉佳來港角逐女子舵手賽　勇奪組別冠軍

前奧運金牌得主徐莉佳贏得今年的「女子舵手賽」組別冠軍，她期望未來更多女性參與帆船運動。



前中國隊奧運金牌運動員徐莉佳（右）贏得「女子舵手賽」Flying Fifteen型帆船組別第一名。（香港遊艇會提供）

為鼓勵更多女性參與帆船運動，香港遊艇會每年都會舉辦「女子舵手賽」，今屆賽事於今日（14日）和明日（15日）分別於維港及西貢舉行。接近50名女舵手今日（14日）率先在維港較技，賽事起航綫設於維港東面海域，起點和終點均位於紅磡，參賽船隊需向東面行駛，繞過太古城或筲箕灣的浮標，再回紅磡衝線。

前中國隊奧運帆船金牌徐莉佳競逐Flying Fifteen型帆船的賽事，她掌舵的「Fei Faan號」勇奪組別冠軍。她說：「我兩年前首次參加『女子舵手賽』，很高興看到愈來愈多女性加入帆船運動，特別是香港土地有限，希望未來有更多女性到海上探索。」

前中國隊奧運金牌運動員徐莉佳（右）贏得「女子舵手賽」Flying Fifteen型帆船組別第一名。（香港遊艇會提供）

值得一提的是，今年Flying Fifteen型帆船組別有兩支由加拿大遠赴而來的隊伍，其中一支隊伍的船員Jill Oakes負責組織加拿大隊來港作賽，她表示：「去年我在英國的世錦賽遇上一個來自香港的女生，她邀請我來港參加『女子舵手賽』，這個活動很有意義，因此特意前來」。Jill的拍檔Nicolette Arnoldus原籍荷蘭，5歲起開始學帆船，以前參加比賽大概只有一至兩名女性運動員，發展至今已經差不多有一半的參加者都是女性。

Jill Oakes（右）跟Nicolette Arnoldus（左）遠道從加拿大來港參賽。（香港遊艇會提供）

Ruffian型帆船組別，年僅15歲的黃彧萱在爸爸和船隊成員的鼓勵下，第一次參加「女子舵手賽」，成為隊中的女舵手。彧萱12歲開始學船，之前也擔任過舵手，她掌舵的「Hombre號」在組別中以第七名完成。