帆船｜三代港將同場較量　Volvo春季帆船賽圓滿煞科

香港遊艇會主辦的「Volvo 春季帆船賽」在5月9日及10日一連兩日舉行，賽事結束亦意味2025至26帆船賽季正式結束。今次賽事兩日共舉行三場賽事，以維港東面作比賽航道，錄得約450名帆船好手、95艘不同型號及級別的帆船參加，分別在三個「大帆船組別」以及八個「級別帆船」中競逐各項獎項。



「Volvo 春季帆船賽」為每年帆船賽事的重頭戲之一，每年吸引很多前港隊的運動員參與，今次更有三個不同年代的前港隊運動員同場較量。離開港隊只有一年時間的林啟朗（Christopher），跳出以往港隊訓練的29er和49er型帆船，改以VX One型Sportsboat開展他下一個帆船旅程。因為學業緣故，他今個賽季並未有參與太多賽事，但他形容整體感覺很好：「現時比賽的節奏輕鬆得多，不似以往港隊時期般的大壓力，令我更享受比賽，很好玩。」最終「Serendipity」在Sportsboat級別奪得第一名。

離開港隊只有一年時間的林啟朗（左），跳出以往港隊訓練的29er和49er型帆船，跟拍檔Patrick M B Pender以 VX One型號的Sportsboat開展他下一個帆船的旅程。

同樣出戰Sportsboat級別的，還有2014年仁川亞運銅牌得主湯潔芳。她今個賽季以Magic型號帆船「鳳凰號」參賽多場賽事，她表示對今個賽季的整體表現滿意：「今個賽季其他同型號帆船的參賽者進步了不少，令比賽愈來愈激烈，我們也很努力去比賽，幸好成績也不錯。」她又表示，現時的隊友已經合作兩年，彼此之間的溝通亦有所進步。「鳳凰號」在Sportsboat級別奪得第二名。

2014 年仁川亞運銅牌得主湯潔芳（最右），其坐陣的「鳳凰號」在 Sportsboat 級別奪得第二名。

現任中國香港帆船運動總會會長、兼1994年亞運銅牌得主張美嫻，則出戰Etchells級別賽事。她表示今個賽季參賽時間不多，但下一個賽季希望能投入更多時間訓練，因為Etchells世界錦標賽2027將於香港舉行，她亦希望爭取入圍賽事。她出戰的「Meihem 號」在 Etchells 級別中以第七名完成。

現任中國香港帆船運動總會會長、1994年亞運銅牌得主張美嫻（最右）出戰Etchells級別賽事。

此外，第二日賽事適逢母親節，有帆船好手榮升媽媽後，放下帆手身份，帶同女兒到現場支持爸爸參賽。「Rampage 38號」成員Isamu Sakai與太太Elise Sakai同屬帆船好手。Elise自生育後便未有參與帆船比賽，而太太與女兒則前來支持比賽。Isamu表示：「比賽過後會好好慶祝母親節。」

「Rampage 38號」成員Isamu Sakai與太太Elise Sakai本同屬帆船好手，Elise自生育後便未有參與帆船比賽，Isamu說賽後要帶同太太和女兒慶祝母親節。

「春季帆船賽」有逾百年歷史，起初被稱為「閉幕帆船賽」或「閉幕巡航」，是香港遊艇會早期每年舉辦的恆常賽事之一。「閉幕巡航」後來改名為「閉幕帆船賽」，1985年再次改名為「春季帆船賽」。

Dragon 級別帆船世界錦標賽將於今年十一月在香港舉行，國際Dragon級別帆船協會主席 Abraham van Olphen（最右）也有參與賽事，並在所屬級別奪第三名。

總結香港遊艇會在2025至26帆船賽季的「成績表」，會方舉辦了多項賽事，包括開鑼賽 ──「秋季帆船賽」、「香港環島大賽」、「中國海帆船賽」、「香港帆船賽週」及「女子舵手賽」等等，使帆船運動在本港得以持續發展、普及化，令普羅大眾更容易接觸到帆船運動。

黃昏系帆船賽將於六月開始，而 2026至27年帆船賽季則會於九月以「秋季帆船賽」開鑼，揭開新一年的帆船戰幔。