名古屋亞運2026｜鄭清然馬君正再衝獎牌　奧運經驗變成長養份

名古屋亞運2026｜滑浪風帆向來是香港隊在亞運的獎牌保證，從1990年北京亞運起，連續九屆亞運登上頒獎台。來到2026年的名古屋亞運，香港滑浪風帆隊將由鄭清然和馬君正肩負獎牌重任。由杭州亞運走到名古屋亞運，二人期間曾戰巴黎奧運、全運會等大賽，增添不少大賽經驗。

採訪及攝影：趙子晉、陳裕行、湯致遠



自1990年北京亞運「風之后」李麗珊奪得銀牌後，香港隊於每屆亞運均有獎牌落袋；若以金牌計算，由1998年曼谷亞運開始，連續五屆均奪金而回，包括1998年和2002年的李麗珊、2006年和2010年的陳敬然、以及2014年的鄭國輝。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊成員馬君正、鄭清然。（湯致遠攝）

來到名古屋亞運，2023年於杭州亞運分奪銅牌和銀牌的鄭清然與馬君正，繼續入選大軍名單，將出戰iQFOiL（水翼帆板）；至於今屆新增設的男、女子U19 iQFOiL，香港隊將以黃梓豪及張子悅角逐。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港隊名單 項目 運動員 iQFOiL 男子組：鄭清然；女子組：馬君正 U19 iQFOiL 男子組：黃梓豪；女子組：張子悅

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊成員馬君正、鄭清然。（湯致遠攝）

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名古屋亞運2026滑浪風帆

馬君正努力有回報變三朝元老

「奧運是運動員的最大舞台，我都參加過，希望以平和一點的心情面對今屆亞運，畢竟前兩屆都比較緊張……」馬君正的奧運經歷並不平坦，試過領先時因風勢而取消比賽，最後無緣獎牌賽，她曾因此情緒低落。壓力愈大愈難發揮，馬君正在去年的全運會遇到類似情況，若要打入獎牌賽，最後三場不容再失，她在高壓下拿下兩場第一及一場第二，扭轉戰局，她歸功奧運大舞台的鍛煉。

過去兩屆亞運同樣摘銀，作為三朝元老的馬君正，感恩有機會再代表香港。自小接觸滑浪風帆，為了成績而奮鬥，綽號「大頭妹」的她曾經迷失，深思什麼是成功，如今得到了答案。「曾經因為成績而陷入迷失，是不是獲得奧運金牌才算成功，近期才想得通，我更希望以生命影響生命，把風帆這份堅毅精神傳遞至下一代。」

名古屋亞運2026滑浪風帆｜馬君正。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026滑浪風帆

鄭清然全運遺憾成養份

鄭清然在去屆亞運以新丁姿態登場，獲得銅牌，與三年前的自己相比，他表示最大分別是信心：「上屆（亞運）面對亞洲強手，仍然覺得自己是初哥，心情可能比較緊張。來到今屆，自己也參加過奧運，上屆也摘過牌，更清楚知道自己的能力，有信心爭取更好的名次。」

名古屋亞運2026滑浪風帆｜鄭清然。（湯致遠攝）

鄭清然在去年全運會獲得第四，創下香港男子隊歷來最佳成績，但與獎牌擦身而過，他至今依然耿耿於懷，也是生涯的重要一課，「有時睡覺想起都會紮醒，真是這麼近那麼遠，始終第四是與獎牌一步之遙，當然十分可惜，同時也是對自己很好的提醒，任何一個瞬間也是十分重要，每個決定也可影響大局」。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊成員馬君正、鄭清然。（湯致遠攝）

名古屋亞運2026滑浪風帆

蒲郡市的海陽遊艇港風勢弱

名古屋亞運滑浪風帆項目在愛知縣蒲郡市的海陽遊艇港（Kaiyo Yacht Harbor）上演，比賽場地風勢較弱。剛從美國洛杉磯完成集訓回港的鄭清然表示，兩個地方風勢類似，早前集訓是對名古屋亞運的不錯備戰。

名古屋亞運2026滑浪風帆｜香港滑浪風帆隊成員馬君正、鄭清然。（湯致遠攝）

香港滑浪風風帆隊總教練陳敬然曾是兩屆亞運金牌得主，他對麾下充滿信心，認為運動員具備爭獎牌的能力。他表示，曾與隊員分享短片，希望一眾隊友不要放錯焦點，只要專注在自身表現上，相信成績自然來。