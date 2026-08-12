巴塞翼鋒朗尼巴迪積十字韌帶再撕裂 今夏轉會擱置或無緣新賽季
撰文：聯合早報
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【足球】西甲衛冕冠軍巴塞隆拿周二（11日）證實，翼鋒朗尼巴迪積（Roony Bardghji）右膝前十字韌帶撕裂的嚴重傷患，可能讓他無緣即將到來的新賽季，也打亂球隊今夏出售他的計劃。
現年20歲的巴迪積周一（10日）在訓練中右膝受傷，檢查結果確認他需要在未來幾天接受手術，可能會缺陣六至七個月。
這是他第二次遭遇前十字韌帶傷勢。2024年5月，在效力丹麥聯賽的哥本哈根期間，他也曾撕裂同一膝蓋的前十字韌帶。
此番再次受傷，意味着這名瑞典國腳將無法在9月1日轉會窗關閉前離開巴塞隆拿。巴塞主帥菲力克（Hansi Flick）上周已經告知巴迪積，他應該在今夏尋找新東家，因為新賽季他在巴塞的上場時間將十分有限。
因此，為避免他在轉會前受傷，巴迪積沒有入選巴塞上周日（9日）對英超諾定咸森林和意甲烏甸尼斯的兩場友誼賽。然而，這名翼鋒隨後還是在星期一的訓練中受傷。
巴塞此前已經收到來自歐洲各地球會對巴迪積的詢問，其中包括英超球隊。在菲力克與球員談話後，各方原本預計將加快轉會談判。
巴迪積去年夏天以約200萬歐元（約1800萬港元）的轉會費從哥本哈根加盟巴塞隆拿，上賽季代表球隊出場28次，攻入兩球。
不過，他大部分時候都是後備登場。隨着巴塞隆拿簽下邊鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）和卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi），他在新賽季獲得的出場時間預計將進一步減少。
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