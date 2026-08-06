皇馬破紀錄豪擲1.4億歐元搶迪奧文迪　對留下雲尼斯奧斯感樂觀

體育媒體《The Athletic》證實，皇家馬德里已與RB萊比錫達成協議，以總價1.4億歐元（約12.7億港元）簽入19歲科特迪瓦天才翼鋒恩迪奧文迪（Yan Diomande）。

若成事，這筆交易金額將超越皇馬2023年從多蒙特簽入比寧咸（Jude Bellingham）時的1.34億歐元，成為皇馬隊史最昂貴收購，同時創下非洲球員史上最高轉會費紀錄。

另一邊廂，皇馬亦對能否留下有意求去的雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）感樂觀。



迪奧文迪身價兩年間狂飆30倍，上季在萊比錫展現頂級天賦，各項賽事出場36次，交出13入球、10助攻的震撼數據。今夏世界盃中以科特迪瓦主力球員出戰，雖然球隊早在32強被挪威淘汰，但他憑藉極具爆發力的邊路單對單突破特點，成為多支歐洲豪門爭相搶奪的對象。

迪奧文迪上賽季及世界盃上表現出色，今夏受到多家歐洲豪門爭搶。（路透社）

利物浦最早向萊比錫遞交1億歐元報價，紅軍管理層將迪奧文迪視為沙拿（Mohamed Salah）接班人，惟遭到迪奧文迪一口拒絕，萊比錫亦認為大放異彩的新星市場價不止如此。巴黎聖日耳門一度極有信心簽入這名科特迪瓦新星，不過同利物浦一樣，德國球會堅持索價過億歐元轉會費，PSG最終不願妥協而退出競爭。早前高層私下對兩年前尚不知名的迪奧文迪估值提出質疑。

「Roxane你記得嗎？有人買了一件假曼聯球衣給我，於是我用黑色馬克筆在背面寫上C朗的名字和號碼。」（IG）

迪奧文迪一周前已經接近加盟皇馬，轉會消息專家羅曼奴（Romano）用標誌性的「Here we go」透露迪奧文迪與皇馬達成口頭協議。當時正處於皇馬與PSG搶人階段，因此一則未經官方確認的消息一度令羅曼奴與德國天空記者José Araoz在網絡上罵戰。最終皇馬同意支付1.2億歐元固定轉會費，外加2000萬歐元的浮動獎金條款，總代價達1.4億歐元，一舉打消了萊比錫的所有顧慮，轉會風波正式落幕。

迪奧文迪的已故妹妹Roxane。（IG）

另外，迪奧文迪與皇馬頗具緣分，他兒時視C朗拿度為偶像，在寫給亡妹的信件中提到，曾經有人送他一件曼聯的球衣，他在背面用馬克筆寫上C朗名字與號碼。迪奧文迪在效力雷加利斯期間迎來職業聯賽「地標戰」對手正是皇馬，迪奧文迪86分鐘後備入替，賽後他與麥巴比交換球衣，麥巴比還問他是否是否首次上陣，二人簡單交流的過程中，迪奧文迪感到十分激動。如今，這名19歲天才有機會追隨偶像足跡踏上班拿貝球場，與一年半前崇拜的麥巴比並肩作戰。

2025年3月迪奧文迪為雷加利斯上陣，賽後與偶像麥巴比交換球衣。（資料圖片／Getty Images）

與此同時，皇馬亦對留下雲尼斯奧斯感樂觀，球會目前指與這名26歲巴西球星洽淡過程感覺正面。有指一直爭逐雲尼斯奧斯的阿仙奴有望簽入紐卡素的般奴古馬雷斯，未必會同時間再斥巨資簽入雲尼斯奧斯，令皇馬覺得有機會留下這名巴西領軍人物。

新上任的皇馬主帥摩連奴表示，非常希望雲尼斯奧斯能夠留下，他上任後曾向此子表示，希望他在皇馬能繼續「踢開心足球、踢自己的足球。」