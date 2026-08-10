英超轉會｜阿仙奴簽古馬雷斯　阿迪達盛讚全面　賴斯主動破冰

阿仙奴中場再添猛將，日前宣布以7500萬英鎊（約7.9億港元）從紐卡素簽入般奴古馬雷斯（Bruno Guimarães）。這名巴西國腳率先亮相酋長球場，與球迷們見面，主帥阿迪達盛讚新援全面，曾經在場上與他擦出火花的迪格蘭賴斯，更主動向新隊友破冰。



般奴古馬雷斯自2022年登陸英超後，在紐卡素迅速成為英超全能中場之一。這名巴西國腳上季助紐卡素勇奪聯賽盃，打破長達70年的本土冠軍荒。

古馬雷斯上季幫助紐卡素奪聯賽盃冠軍，紐卡素起初並不願意放走隊長。（Reuters）

戰畢世界盃後，古馬雷斯向紐卡素表明離隊意願，這名巴西中場渴望贏得更多獎盃，「我感覺自己需要迎接新挑戰，加盟阿仙奴是激動人心的。參加過兩屆世界盃之後，我的人生正處於一個需要挑戰的階段。我渴望贏得獎盃，渴望創造歷史。」

古馬雷斯以7500萬鎊轉會費投阿仙奴，兵工廠在酋長盃對多蒙特，這名新兵率先在酋長球場與球迷見面。主帥阿迪達（Mikel Arteta）盛讚古馬雷斯的全方位能力：「我們需要多功能球員，配合我們不同戰術，他（古馬雷斯）勝任兩個不同位置，亦擁有極佳的把握力﹑直覺。他同時擅長組織、走位入楔﹑插到對方防線身後的球員。並有能力完成最後一擊。」

古馬雷斯昨日於酋長盃比賽賽前與阿仙奴球迷見面。（Reuters）

阿仙奴中場再添猛將，本身已有迪格蘭賴斯（Declan Rice）、奧迪加特（Martin Ødegaard）、伊比爾治伊斯（Eberechi Eze）等球員，如今加上古馬雷斯中場兵源極為充沛。

古馬雷斯與賴斯以往在場上甚有火花，兩人肉搏頻繁，如今化敵為友，古馬雷斯透露賴斯隨即示好破冰：「賴斯第一時間發了訊息給我，他說：『過來我們隊吧，不要再打架了，我們現在是朋友。』」