西甲冠軍教頭沙維接手「橙衣軍團」　成荷蘭48年來首位外籍主帥

【足球】荷蘭足總在香港時間周四（8月13日）宣布，西班牙傳奇球星、前巴塞隆拿隊長及主教練沙維（Xavi Hernandez）將接替朗奴高文（Ronald Koeman）出任荷蘭國家隊主教練。沙維成為「橙衣軍團」48年來首位外籍主帥。



現年46歲的沙維自2024年離開巴塞隆拿帥位後一直賦閒在家。他曾以球員身份助西班奪得2010年世界盃冠軍，當時決賽擊敗的對手正是荷蘭。此次他與荷蘭足總簽下一份為期四年的合同，意味他將率領球隊征戰2028年歐國盃和2030年世界盃。

球員時期沙維曾效力於西甲豪門巴塞隆拿。（Getty Images）

與荷蘭足球淵源深厚

沙維在聲明中提到他與荷蘭足球的深厚淵源。他說：

作為一名在巴塞隆拿青訓營「拉瑪西亞」（La Masia）接受培訓的人，我深受告魯夫（Johan Cruyff）和米高斯（Rinus Michels）等傳奇人物的影響，因此我對荷蘭足球有着特殊的感情。

他補充說：「你可以說我算是荷蘭足球的『半個兒子』。其他偉大的教練，特別是在巴塞提拔我完成首秀的雲高爾（Louis van Gaal），以及列卡特（Frank Rijkaard），都在我作為球員和教練的成長過程中發揮了重要作用。」

荷蘭主帥朗奴高文（Getty Images）

前任主帥朗奴高文在結束他在荷蘭隊的第二段執教生涯後宣佈卸任。在此前的世界盃上，他帶領的荷蘭隊在32強賽中歷經12碼大戰不敵摩洛哥，遺憾出局。據報道，前利物浦主帥史洛（Arne Slot）此前曾與荷蘭足協進行過初步接觸，但最終選擇留在球會層面執教。

沙維執教荷蘭隊的首場比賽將於9月24日在阿姆斯特丹進行，屆時他們將在歐國聯中迎戰宿敵德國。

48年來首位外教

沙維也是自1978年以來首位執掌荷蘭國家隊教鞭的外籍主帥。上一位外籍主帥是奧地利傳奇教頭夏普（Ernst Happel），後者曾帶領荷蘭闖入1978年世界盃決賽，最終不敵阿根廷獲亞軍。

沙維的執教生涯起步於卡塔爾的艾薩德（Al Sadd）球會，隨後重返巴塞隆拿執教，並在2023年帶領巴塞隆拿奪得西甲冠軍。然而在隨後的一個賽季結束後，他被球會解僱，由德國教頭菲力克（Hansi Flick）接任。在輝煌的球員時代，沙維曾幫助巴塞隆拿四奪歐聯冠軍，他的出場次數在隊史僅次於美斯（Lionel Messi）。

沙維（右）曾執教西甲豪門巴塞隆拿。（Getty Images）

荷蘭足總足球總監尼祖迪莊（Nigel de Jong）對沙維的到來表示高度評價。值得一提的是，尼祖迪莊曾在2010年世界盃決賽中一腳飛踢沙維的隊友沙比阿朗素（Xabi Alonso）的胸部。

尼祖迪莊說：

單從球員生涯來看，沙維已經贏得一切，包括世界盃、多個聯賽冠軍和歐錦賽。而作為教練，他在與多位頂尖教練的合作中塑造了他的足球哲學，這與我們希望荷蘭國家隊的踢球方式非常契合——掌握主動、具統治力且極具吸引力的足球，同時兼具現代精英足球所要求的靈活性。

力助「無冕之王」破魔咒

儘管荷蘭足球人才輩出，但他們一直在世界大賽中揹負着「無冕之王」的包袱。他們曾三次闖入世界盃決賽，是歷史上打進決賽次數最多但從未奪冠的國家。

1988年歐國盃冠軍至今仍是荷蘭隊唯一的大賽冠軍，此後他們四次止步於歐國盃準決賽，包括在兩年前（2024年）的準決賽中不敵英格蘭。

球員時代的沙維曾作為核心，幫助西班牙隊徹底撕掉「偽豪門」的標籤，並開啟連續奪得2008年歐國盃、2010年世界盃和2012年歐國盃的三連冠偉業。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】