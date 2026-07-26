足球轉會｜韓國中場李剛仁3500萬歐元加盟馬體會　披傳奇7號球衣

西甲球隊馬德里體育會宣布，正式從法甲豪門巴黎聖日耳門簽入韓國中場球星李剛仁。雙方簽約5年，合同期至2031年6月底到期。李剛仁將會接過極具象徵意義的7號球衣，為施蒙尼（Diego Simeone）麾下注入全新亞洲力量。



李剛仁上季在PSG過得並不順遂。面對激烈的隊內競爭，他淪為輪換角色，更在球會17場歐聯賽事中0次正選上陣，甚至在準決賽及決賽等關鍵階段全程悶坐後備席。雖然他在剛過去的2026世界盃展現極佳的大局觀與推進能力，3場分組賽踢足全場並交出1次助攻，可惜韓國隊恥辱性止步分組賽，未能晉級32強。

李剛仁剛剛代表韓國結束世界盃2026比賽，惜未能從分組中出線。（路透社）

據西班牙傳媒《馬卡報》透露，馬體會有意李剛仁多年，今夏花費3500萬歐元將他帶到大都會。新季他將承繼科蘭（Diego Forlán）、基沙文（Antoine Griezmann）等球星身穿過的7號球衣。基沙文亦在馬體會官方IG的宣傳片下留言，留下象徵球隊傳統的紅白心心圖案，為後繼者送上祝福。

李剛仁將成為馬體會新7號，基沙文送祝福。（Instagram@atleticodemadrid）

李剛仁對西甲賽場並不陌生，他早年出身自華倫西亞青訓，現任馬體會總監艾利文尼（Mateu Alemany）早在李剛仁17歲時與他簽下首份職業合約。其後李剛仁在馬略卡打響名堂，2023年夏天轉投巴黎聖日耳門，三年間出場124次，射入16球並貢獻16次助攻，贏得了兩座歐聯獎座以及三座法甲聯賽冠軍獎座等12次冠軍。如今他為了爭取更多穩定的上陣機會而選擇離開法甲，重返他最熟悉的西班牙聯賽。艾利文尼親自出面促成此事，施蒙尼亦希望將李剛仁打造成下一個基沙文。