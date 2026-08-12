法甲｜普巴季前再傷　上季僅出場6次摩納哥有意提早解約

法甲摩納哥的中場球員普巴（Paul Pogba）在周二（11日）練習進行分組對抗賽時突然痛苦倒地，初步評估為左大腿受傷。面對加盟後傷患接踵而至的普巴，摩納哥管理層正考慮在轉會窗關閉前與其協議解約。



季前不斷告傷 摩納哥管理層失去信心

現年33歲的普巴今夏僅在7月18日對聖普列斯特的季前熱身賽中上陣45分鐘，隨後因右膝舊患連續缺席4場熱身賽。上周五他才復操，豈料周二再次受傷倒地。摩納哥總經理Thiago Scuro此前已表明將季前賽視為評估球員的最後機會。球會管理層數周前已動解約念頭，今次傷患無疑進一步堅定了摩納哥「清人」決心。

普巴不斷傷病纏身，摩納哥計劃與其協商解約。（Getty Images）

財務壓力亦成為摩納哥放棄普巴的主因，摩納哥受法甲電視轉播權收益大跌影響，近兩年損失高達3000萬歐元（約2.7億港元），在球會必須實施嚴格薪酬上限的政策下，對球隊貢獻甚微的普巴將成為出售首選。

禁藥陰霾後 重生挫敗

此前效力意甲祖雲達斯期間，普巴因睾酮違禁成分檢測呈陽性被重罰禁賽，上訴後禁賽期獲縮短至18個月。經歷長達兩年的職業賽場空白期後，普巴於2025年夏天自由身加盟摩納哥，簽約兩年。當時他在加盟儀式上淚流滿面，形容過去日子為「黑暗時期」，視重返賽場為職業生涯的第二次重生。

普巴球員生涯因禁藥風波而停滯兩年。（路透社）

然而現實相當殘酷，昔日在曼聯周薪高達29萬英鎊（約307萬港元）的普巴，加盟摩納哥後大幅減薪至4.4萬英鎊（約46萬港元）。上季他受盡傷患折磨，僅為球隊上陣6次，累積落場時間只有短短115分鐘，與球會預期完全不符。

9月1日轉會窗關閉在即 普巴急尋下家

身為2018世界盃法國奪冠功臣，亦曾以打破當時世界紀錄轉會費加盟曼聯，如今普巴卻不得不為延續球員生涯而苦惱。Thiago Scuro早前受訪時曾透露：「我們必須對他公平，審視他每星期的備戰狀態、體能和技術水平。如果球員和球會的目標出現分歧，我們必須坐下來尋找解決方案。」

隨着歐洲夏季轉會窗將於9月1日關閉，摩納哥希望在未來數天內與普巴團隊達成協議解約，讓這名法國中場能以自由身在市場上尋找職業生涯下一站。