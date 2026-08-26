名古屋亞運會2026馬術｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

愛知．名古屋亞運2026的馬術賽事分為三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽，三項賽事均設有個人賽和團體賽，當中場地障礙賽個人賽更按不同難度設有兩個決賽，整個項目共誕生7面獎牌。本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026馬術｜比賽日期

比賽日期：2026年9月21日至10月4日

比賽地點：東京都馬事公苑

比賽項目：

【個人賽】三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽

【團體賽】三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽

金牌數目：7

名古屋亞運2026馬術｜香港隊名單

香港馬術隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月21日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 三項賽 盛裝舞步 個人賽 待定 團體賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月22日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月22日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:00 三項賽 越野障礙賽 個人賽 待定 團體賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月23日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午9:45 三項賽 場地障礙賽 個人賽 待定 團體賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月25日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月25日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 盛裝舞步 團體賽決賽 待定 個人資格賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月26日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月26日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 盛裝舞步 – 個人資格賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月27日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月27日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 盛裝舞步 – 個人決賽 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月1日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月1日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 場地障礙賽 – 團體賽決賽第一輪 待定 場地障礙賽 – 團體賽決賽第二輪 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月3日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月3日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 場地障礙賽 – 個人決賽A 第一輪 待定 場地障礙賽 – 個人決賽B 第一輪 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月4日）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月4日） 香港時間 賽事 參賽運動員 上午8:30 場地障礙賽 – 個人決賽A 第二輪 待定 場地障礙賽 – 個人決賽B 第二輪 待定

名古屋亞運2026馬術｜香港馬術隊獎牌往績

馬術港隊自2006年起參加多哈亞運的盛裝舞步團體賽後，多次於亞運取得佳績，包括在2010年廣州亞運會，鄭文傑、賴楨敏、林立信及林子心於場地障礙賽團體賽贏得首面馬術亞運銅牌。2014年仁川亞運，何誕華、吳蓓華及何苑欣奪得三項賽團體賽銅牌。隨後2018年的雅加達亞運個人項目有所突破，憑蕭頴瑩於盛裝舞步個人賽的亮眼表現，贏得首面金牌。上屆杭州亞運會，香港更派出歷來最大陣容的9名成員（共11對人馬組合）出戰盛裝舞步、場地障礙及三項賽。

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2023杭州亞運）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銀牌 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽 銅牌 陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩 盛裝舞步團體賽

杭州亞運馬術盛裝舞步團體賽銅牌：蕭頴瑩（左起）/何苑欣/陳萃欣。（港協暨奧委會）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 金牌 蕭頴瑩 盛裝舞步個人賽

香港憑蕭頴瑩在雅加達亞運馬術盛裝舞步奪得第一金。（資料圖片/潘思維攝）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽 獎牌 運動員 賽事 銅牌 吳蓓華/何苑欣/何誕華 三項團體賽

名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）