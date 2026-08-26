名古屋亞運會2026馬術｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績
愛知．名古屋亞運2026的馬術賽事分為三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽，三項賽事均設有個人賽和團體賽，當中場地障礙賽個人賽更按不同難度設有兩個決賽，整個項目共誕生7面獎牌。本文詳列香港運動員參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026馬術｜比賽日期
比賽日期：2026年9月21日至10月4日
比賽地點：東京都馬事公苑
比賽項目：
【個人賽】三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽
【團體賽】三項賽、盛裝舞步和場地障礙賽
金牌數目：7
名古屋亞運2026馬術｜香港隊名單
香港馬術隊出戰名古屋亞運的名單，待官方公布後將會更新。
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月21日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
三項賽
盛裝舞步
個人賽
待定
團體賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月22日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:00
三項賽
越野障礙賽
個人賽
待定
團體賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月23日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午9:45
三項賽
場地障礙賽
個人賽
待定
團體賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月25日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
盛裝舞步
團體賽決賽
待定
個人資格賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月26日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
盛裝舞步 – 個人資格賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（9月27日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
盛裝舞步 – 個人決賽
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月1日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
場地障礙賽 – 團體賽決賽第一輪
待定
場地障礙賽 – 團體賽決賽第二輪
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月3日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
場地障礙賽 – 個人決賽A 第一輪
待定
場地障礙賽 – 個人決賽B 第一輪
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港隊賽程（10月4日）
香港時間
賽事
參賽運動員
上午8:30
場地障礙賽 – 個人決賽A 第二輪
待定
場地障礙賽 – 個人決賽B 第二輪
待定
名古屋亞運2026馬術｜香港馬術隊獎牌往績
馬術港隊自2006年起參加多哈亞運的盛裝舞步團體賽後，多次於亞運取得佳績，包括在2010年廣州亞運會，鄭文傑、賴楨敏、林立信及林子心於場地障礙賽團體賽贏得首面馬術亞運銅牌。2014年仁川亞運，何誕華、吳蓓華及何苑欣奪得三項賽團體賽銅牌。隨後2018年的雅加達亞運個人項目有所突破，憑蕭頴瑩於盛裝舞步個人賽的亮眼表現，贏得首面金牌。上屆杭州亞運會，香港更派出歷來最大陣容的9名成員（共11對人馬組合）出戰盛裝舞步、場地障礙及三項賽。
名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2023杭州亞運）
獎牌
運動員
賽事
銀牌
蕭頴瑩
盛裝舞步個人賽
銅牌
陳萃彥/何苑欣/蕭頴瑩
盛裝舞步團體賽
名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2018雅加達亞運）
獎牌
運動員
賽事
金牌
蕭頴瑩
盛裝舞步個人賽
名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2014仁川亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
吳蓓華/何苑欣/何誕華
三項團體賽
名古屋亞運2026馬術｜香港隊歷屆獎牌一覽（2010廣州亞運）
獎牌
運動員
賽事
銅牌
鄭文傑/賴楨敏/林立信/林子心
場地障礙團體賽