網球｜辛辛那提公開賽祖高域爆冷次圈出局　高溫作賽感不適遭反勝

辛辛那提公開賽次圈爆冷門，自溫網4強出局後首度亮相的塞爾維亞老將祖高域（Novak Djokovic），在先勝一盤情況下，受當地高溫與潮濕天氣影響，遭世界排名第50位的阿根廷球手Thiago Tirante連追兩盤，以6：2、4：6、4：6遭反勝淘汰。



比賽初段，祖高域狀態正常，以6：2先拔頭籌。惟戰局的轉捩點出現在第二盤，雙方在一個發球局中展開長達18分鐘的拉鋸戰，極度消耗體力。俄亥俄州高溫且濕度極高，令祖高域體能嚴重透支，甚至在場上出現跪地嘔吐的情況。次盤祖高域申請醫療暫停，物理治療師及醫生入場檢查。

祖高域在贏下第1盤後，受到高溫影響，狀態下滑。（Retuers）

休息過後，祖高域身體狀況未見好轉，移動速度顯著下降。25歲的Thiago Tirante沒有手軟，把握住祖高域體能下滑的弱點，穩紮穩打，在決勝盤第9局，他成功打破祖高域的發球局，隨後順利保發，經過2小時44分鐘苦戰，以盤數2：1反勝。

阿根廷球手Thiago Tirante賽後表示：「這是我職業生涯中最棒的一場勝利。」（Retuers）

祖高域原本希望透過辛辛那提公開賽為即將開鑼的美網熱身，豈料首圈輪空後次圈即告出局。身為3屆賽事冠軍的祖高域賽後坦言，「這是我長期面對的健康問題，多年來一直困擾著我，尤其在潮濕炎熱的天氣下特別嚴重。我預料到會很潮濕，但加上比賽的緊張情緒，令狀況進一步惡化，結果就是這樣。」

祖高域賽後表示多年來高溫潮濕一直影響比賽狀態。（Retuers）

祖高域提早出局更引發了外界對他未來賽程的揣測，當被問及明年會否重返這項賽事時，他的回答充滿不確定性，「我當然希望會，但不幸地，看起來更大機會是不會了。不過，還是看看未來會怎麼樣吧。」