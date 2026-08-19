名古屋亞運空手道｜劉慕裳爭金　新例尺度模糊更完美是唯一對策

劉慕裳（Grace）這名空手道女子個人形世界第一，無疑是名古屋亞運香港隊的星將之一，繼東京奧運後再來到空手道的發源地，與主場的日本選手交手，力爭首奪亞運金牌。

對比作客日本，劉慕裳認為新例更具挑戰性，從今年初起執行的新例，執着於選手在場上發出的聲音，至今執行大半年，Grace坦言仍在摸索裁判的尺度。



港隊空手道今日在香港體育學院會見傳媒。（夏家朗攝）

空手道自1994年被納入亞運項目後，港隊歷年獲得2銀6銅，女子個人形「世一」的劉慕裳，今屆必定是衝擊空手道亞運史上首金的希望。劉慕裳過去兩屆皆摘下銅牌，杭州亞運後的3年，Grace長期高踞世界第一之位、首奪世界冠軍、世界運動會封后、K1聯賽連勝，她以佳績說話、證明大勇狀態。

劉慕裳的連勝走勢，在今年6月的亞洲錦標賽中斷，面對近年老對手、日本的世界第二尾野真步，Grace在決賽意外失金，當刻混雜失落、疑惑等情緒，失利對備戰亞運也算是好事。「幸好在亞錦賽失利，使我有3個月時間提早準備亞運....」

劉慕裳衝擊亞運首金。（夏家朗攝）

空手道個人形從今年起執行新例，若選手透過地板、道袍、身體發出某種聲音，有機會被取消資格。劉慕裳從年初起每站也嘗試摸索裁判尺度，經過4站K1超聯封后後，蟬聯年終總冠軍，逐漸了解裁判的準則。亞洲錦標賽是劉慕裳今季首戰亞洲賽事，她指裁判準則與國際賽有所不同，所以對拿捏新例至今依然模糊。

「當然每個裁判的準則、尺度都不一樣，他們都是主觀的，在個人形中若被取消資格是一件大事，作為選手希望了解更多，避免同樣事件發生，但有關方面至今未有任何解釋。我從今年首站起試水溫，慢慢觸摸到他們的準則，但亞洲賽又是另一個標準，所以亞錦賽的失利某程度也是好事，讓我有足夠時間作準備。」

劉慕裳穿上代表世界冠軍的「金邊袍」出戰，年初在土耳其K1聯賽封后。（Getty Images）

即使名古屋亞運有不少國際裁判，但每張墊的裁判分佈也不一樣，劉慕裳難以根據裁判作調整，可以做的實在不多，「我只可以對自己更嚴格一點，不斷重溫，留意有什麼被扣分位，然後做到沒有位置被挑剔。」縱然新例模糊，Grace笑言各地選手反而進步更大，以表現與新例抗衡。

劉慕裳坦言名古屋亞運原本不在她的計劃中，去年贏得世界冠軍後，深思熟慮近一個月，才決定再打一屆亞運，始終在日本這空手道發源地，必定是硬仗一場，而過去兩屆摘銅，使她衝金的動力更大。繼東京奧運後，Grace再度踏足日本出戰大型運動會，5年前的經驗也許非幫助最大，「當時看到珊齊絲（Sandra Sánchez）在日本奪金，也讓我更添動力。」

珊齊絲如今是劉慕裳的教練之一，Grace即將在周六（22日）赴西班牙集訓，9月初返港再出發名古屋。

（夏家朗攝）

洪晧崴兼顧兩項首戰個人形

上屆出戰男子個人形的鄭子文已退役，今屆由隊中的大師兄、33歲洪晧崴（Howard）出戰，與中學同學劉慕裳一同出戰更具意義，更笑言對方是他的多年榜樣，「（出戰個人形）像是終於到我打的感覺，與Grace相識多年，一同出戰亞運感覺特別。雖然與Grace的際遇不同，但她的努力是十分有啟發到我，使我繼續堅持下去。」

洪晧崴今屆兼顧個人形及團體形，Howard並不視為是挑戰，「多年來一直享受打比賽的感覺，希望讓別人看到自己的進步，就算先打個人再打團體，需要更多的專注時間，我也不介意。」洪晧崴今屆以兩塊獎牌為目標。

洪晧崴首戰亞運男子個人形。（夏家朗攝）

（夏家朗攝）

名古屋亞運港隊空手道名單



洪晧崴 男子個人形

洪晧崴、李智剛、鄧宇軒 男子團體形

周家謙 男子個人組手60公斤以下

鄭栩彬 男子個人組手67公斤以下

劉慕裳 女子個人形

曾綺婷 女子個人組手50公斤以下

黃卓莉 女子個人組手68公斤以下

