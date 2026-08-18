羽毛球世錦賽︱楊雅婷楊霈霖挫美國組合晉女雙第3圈　力爭首晉8強

撰文：吳慕兒
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2026世界羽毛球錦標賽，周二最後出場的港隊代表為女雙的楊雅婷／楊霈霖。世界排名20的「楊楊配」雖未列為種子，但由於6號種子組合金慧貞/孔熙容退賽，獲遞補首輪輪空。
楊雅婷／楊霈霖在次圈今屆首度登場，對手為世界排名26的美國組合Francesca Corbett／蓋駱（Jennie Gai），雙方實力旗鼓相當。

羽毛球世錦賽︱楊雅婷/楊霈霖挫美國組合晉女雙16強。（資料圖片）

羽毛球世錦賽︱港隊首兩日捷報頻傳

2026羽毛球世錦賽踏入第二個比賽日，港隊男單戰將伍家朗、李卓耀先後首圈順利過關；混雙7號種子鄧俊文／謝影雪退賽下，另一對港隊混雙組合陳延澤／吳芷柔首圈擊敗德國組合，同樣順利晉級32強。而周一已率先亮相的女單球手梁珈穎，男雙組合洪魁駿／呂俊瑋，亦已闖入次圈。

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伍家朗世錦賽首圈順利過關。（資料圖片／新華社）

女雙楊雅婷／楊霈霖勝美國組合　連續兩年晉16強

楊雅婷／楊霈霖32強面對實力不相伯仲的美國組合Francesca Corbett／蓋駱（Jennie Gai），首局初至中段戰情緊湊，戰至12：12時，曾9度打成平手，此時港隊組合把握機會連取3分，以15：12稍為拉開分數。美國組合力追兩分，楊雅婷／楊霈霖又連贏4分建立19：14優勢，並以21：16先下一城。

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羽毛球世錦賽︱楊雅婷/楊霈霖力爭首晉8強。（資料圖片／Getty Images）

16強戰中華台北種子組合　力爭世錦賽首闖8強

「楊楊配」贏得首局，次局乘勢開局便領先5：1，之後至中段一路維持優勢。Francesca Corbett／蓋駱曾三度追至只有1分差距，不過楊雅婷／楊霈霖力抗對手追趕，21：17再贏一局，順利以2：0勝出，連續兩年晉身世錦賽16強。下場將與中華台北組合、11號種子許尹鏸、林芝昀爭入8強，力爭寫下二人出戰世錦賽的個人最佳成績。

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