羽毛球世錦賽︱李卓耀突破困境終有法　男單首圈過關下輪鬥駱建佑

印度新德里舉行的2026世界羽毛球錦標賽，今早伍家朗在男單首圈率先晉級後，來到傍晚輪到李卓耀登場。過去兩年狀態陷入低迷的李卓耀，面對越南球手阮海登（Nguyễn Hải Đăng）亦順利先過一關，有個好開始。



李卓耀去年9月香港公開賽首圈出局時已承認正陷入困境。（資料圖片／夏家朗攝）

李卓耀承認陷困境 「心態一直都是我人生中的主要問題」

29歲的李卓耀是香港目前的男單「一哥」，這位世界排名21的港將，近年陷入低迷，各項比賽不時早段出局。去年9月主場出戰香港羽毛球公開賽首圈出局後曾承認正「陷入困境」，而且未找到方法解決，到今年4月他接受世界羽聯（BWF）官網訪問時終想出解決辦法：「一直以來，心態都是我人生中的主要問題，所以我嘗試改變日常生活，希望過得更有條理。」當中包括定時飲食和睡眠休息，「我需要在這些範圍上處理得更好。」

李卓耀今年4月世界排名曾跌至第32位。（資料圖片／夏家朗攝）

從日常生活細節做起 注意飲食作息

2024年1月，李卓耀的世界排名升上第13位，寫下生涯新高，之後未能維持，首次也是唯一一次贏得巡迴賽冠軍，依然是2019年的香港公開賽，世界排名持續下跌，到今年4月，一度跌至第32位。李卓耀花去一段時間才明白，要走出低潮不是靠什麼新戰術，而是從日常生活的細節做起。

李卓耀花去一段時間才明白，要走出低潮不是靠什麼新戰術，而是從日常生活的細節做起。（IG）

「假如我憤怒或心急，或許移動可以較快，但我必須保留能量」

這些改變不止改善李卓耀的體能，更重要的來自心理層面——情緒控制。「我需要更冷靜，每場比賽打好每一分，做到最好。」他指出，「現今男單球手之中，每個人都是一樣，只要那天打出狀態，任何人皆能擊敗任何人」，李卓耀深明自己的長短處，「假如我憤怒或心急，或許移動可以較快，但我必須保留能量。」這位「香港一哥」以打法進取、進攻力強見稱，可是高強度演出往往未能維持全場，因此確有在比賽期間改善留放的必要，善用體能。

李卓耀打法主動、攻擊力強，但體能往往未能捱足全場。（資料圖片／夏家朗攝）

細小卻重要的改變 「今年一大目標就是水平保持穩定」

改變不是朝夕，而是點滴累積，今年初在馬來西亞、6月在印尼，兩項超級1000級別的巡迴賽均能闖入8強，是個細小卻重要的轉變，世界排名亦回升至第21位。李卓耀在訪問中稱，「今年的一大目標就是水平保持穩定，並嘗試贏得一、兩個冠軍。」錦標方面他暫時未有收穫，至少世錦賽有個好開始。

羽毛球世錦賽︱李卓耀首圈過關。（Getty Images/資料圖片）

羽毛球世錦賽．男單︱李卓耀首圈過關 32強惡戰駱建佑

首圈與世界排名75位的越南球手阮海登（Nguyễn Hải Đăng）對戰，李卓耀首局初段曾落後0：5，中段亦一度被拉開至4：9。他先力追至10：10平手，繼而搶回主導權，反超前14：10，再拋離至19：13，並以21：17拿下。第二局輪到李卓耀開局較佳領先4：0，阮海登追成4：4，雙方中段5度打成平手。轉捩點是8：8時，李卓耀連取6分拉開比數，終以21：14再勝一局，順利贏出今仗。當然雙方實力有差距，李卓耀勝出應是意料之中。然而正如他所言，當下男單球手只要比賽日打出狀態，便什麼也可能發生，正如「世一」兼上屆冠軍石宇奇便在首圈不敵印度主場球手舒爾迪（Ayush Shetty）出局。李卓耀在次圈即遇考驗，大戰2021年世界冠軍、同為29歲的新加坡球手駱建佑。

香港球迷當然希望再次看到李卓耀慶祝勝利的畫面。（資料圖片／夏家朗攝）

二人已超過兩年未曾交手，生涯早年頭3次都是李卓耀勝，之後3次均由駱建佑贏。新加坡球手近年同樣陷入掙扎，自2021年贏得世錦賽後無甚代表作，李卓耀能否把握機會再勝一仗？