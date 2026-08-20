名古屋亞運空手道｜曾綺婷產後復出變換心態　無論勝負也笑着面對

原定杭州亞運是曾綺婷最後一屆出戰，曾綺婷最終復活賽止步，淚流賽場。三年過去，曾綺婷的身份不再一樣，誕下兒子後，對空手道的熱愛依然，已為人母復出賽場，如今四戰亞運，在空手道與家庭取得平衡下，以最佳心態再戰亞運舞台。



港隊空手道今日在香港體育學院會見傳媒。（夏家朗攝）

鄭子文與曾綺婷這對空手道夫婦，上屆杭州亞運原本是兩人的最後一舞，可惜雙雙與獎牌無緣，人生步入另一階段，兩人早年誕下兒子鄭一信。當鄭子文已離開賽場，曾綺婷思前想後，最終決定重踏賽場，繼續運動員生涯。

曾綺婷的社交網站充滿愛兒的生活照。（Instagram）

曾綺婷是運動員，同樣也是媽媽，從以往與丈夫一同回體院訓練，至今孤身一人，曾綺婷並不孤單。「回歸運動員行列並不是一個容易決定，畢竟如今有兒子。雖然丈夫不是一同練習，但我們在家庭也是並肩作戰，他非常支持我。」

兒子無疑是曾綺婷生活的重要一環，看她的社交網站也略知一二，堅持延續運動員生涯，或多或少也與兒子有關，「我想讓他（兒子）看到媽媽堅持的一面....」曾綺婷從產後的60多公斤，先要回落至原本的50公斤以下，加上復操需要適應的強度，這段日子並不易捱，曾綺婷還是咬緊牙關，誕下兒子後7個月復出參賽。

（夏家朗攝）

人生進入不同階段，曾綺婷的心態同樣改變，她回顧過往三屆亞運，空手道是她的一切，失敗與世界末日無異。曾綺婷如今以母親的身份回歸，賽場上的勝負彷彿不太重要，好好享受場上的時光才是當前任務，抱着這心態應戰6月的亞洲錦標賽，曾綺婷相隔三年再度榮膺亞洲冠軍。

曾綺婷相隔3年再膺亞洲冠軍。（亞洲空手道協會）

「如今打比賽好輕鬆，不是不投入，而是我生命中不止空手道，還有我的家庭是更加重要，我反而需要更享受空手道。」雖然曾綺婷兼顧運動員及母親的角色，既要訓練，同時要照顧兒子，她卻享受這種忙碌的生活，「練習後回家也要打理家頭細務，但我不覺得疲累，無論是運動員或者母親的角色我都享受，如今取得最佳的平衡。」

曾綺婷上屆在復活賽不敵日本的宮原美穗後，隨即淚灑當場，她笑言以往的自己有點傷感，今屆無論輸贏，也會笑着面對。「經歷過很多個4年，加上人生不同經歷，今屆以更完整的心態應戰亞運。」

（夏家朗攝）

名古屋亞運港隊空手道名單



洪晧崴 男子個人形

洪晧崴、李智剛、鄧宇軒 男子團體形

周家謙 男子個人組手60公斤以下

鄭栩彬 男子個人組手67公斤以下

劉慕裳 女子個人形

曾綺婷 女子個人組手50公斤以下

黃卓莉 女子個人組手68公斤以下

