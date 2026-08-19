羽毛球世錦賽︱李卓耀力戰負駱建佑　混雙陳延澤吳芷柔次圈止步

2026世界羽毛球錦標賽踏入第三個比賽日，港隊主力在各個戰線再度登場。今早由男單的李卓耀以及混雙組合陳延澤／吳芷柔率先出擊，分途爭入16強。



羽毛球世錦賽︱李卓耀力戰戰負駱建佑，32強止步。（路透社）

羽毛球世錦賽︱男單首圈3種子球手出局 兩港將齊晉次圈

今屆羽毛球世錦賽男子單打賽事，首日便爆出大冷門，「世一」兼上屆冠軍石宇奇便在首圈不敵印度主場球手舒爾迪（Ayush Shetty）出局。5號種子、法國的波波夫（Christo Popov）以及16號種子、中國另一球手翁泓陽同樣在64強出局。港隊男單兩大戰將首圈順利過關，次圈32強李卓耀先出場，與2021年世界冠軍、同為29歲的新加坡球手駱建佑對戰。

羽毛球世錦賽︱駱建佑落後一局下反勝李卓耀，晉級16強。（路透社）

羽毛球世錦賽︱李卓耀32強力戰負駱建佑 無緣16強

二人世界排名只差8位，實力相距不遠，李卓耀入局較快，首局一路稍為領先，並以21：15先下一城。落後一局的駱建佑重整旗鼓，次局一開始便領先7：0，李卓耀一路力追，還是以17：21失落此局，遭追平局數。決勝局早段分數緊咬，駱建佑中段曾拉開至7：4、8：5，被李卓耀追平8：8，新加坡球手隨即再接連得分，建立13：9優勢，終以21：15再贏一局並勝出比賽。

羽毛球世錦賽︱李卓耀無緣再晉級。（路透社）

羽毛球世錦賽︱混雙陳延澤吳芷柔次圈負日本種子組合止步

混雙組合陳延澤／吳芷柔，次圈遇上16號種子渡邊勇大／田口真彩，日本組合由一開始已佔優，首局中段拗離至11：3，陳延澤／吳芷柔力戰下仍以14：21先失。渡邊勇大／田口真彩次局一開始便領先至6：0，並以21：13再下一城，局數2：0擊敗港隊組合晉級。

羽毛球世錦賽︱陳延澤／吳芷柔無緣晉身16強。（資料圖片）