足球轉會｜曼城繼洛迪後再失另一中場　雷恩達斯5.6億遠走沙特聯

【足球】荷蘭中場雷恩達斯（Tijjani Reijnders）星期三（8月19日）完成從曼城（Manchester City）轉會至沙特職業聯賽球隊艾卡迪沙（Al-Qadsiah）的交易。據報道，這筆交易價值6100萬歐元（約5.6億港元）。



雷恩達斯曾代表荷蘭國家隊參加最近的世界盃，他已和新東家簽署一份至2031年的合同，成為西班牙世界盃冠軍隊長洛迪卡斯簡迪（Rodri）轉會巴塞隆拿（Barcelona）後，又一名離開曼城的中場。

圖為2026年1月4日英超賽事， 雷恩達斯（Tijjani Reijnders，右一）入球，為曼城先開紀錄。（Getty Images）

雷恩達斯在2025年6月才從AC米蘭（AC Milan）加盟曼城，但在一個賽季後就轉會離隊，他和曼城的合同原本還剩四年。

上周，他與一線隊分開進行訓練，隨後缺席曼城在英格蘭社區盾0：3完敗阿仙奴（Arsenal）的比賽。

上賽季，雷恩達斯在曼城前主教練哥迪奧拿（Pep Guardiola）麾下各項賽事出場47次，攻入七球，幫助球隊奪得足總盃和聯賽盃冠軍。

他說：

能為曼城效力我感到無比榮幸，我非常享受在這裏度過的每一分鐘。

「上賽季作為球隊的一員贏得兩座如此特別的獎盃，這對我來說是難以置信的經歷和成就，我將永遠銘記並細細回味。」

艾卡迪沙得到沙特國家石油公司沙特阿美（Aramco）的支持，目前由前利物浦（Liverpool）主帥羅渣士（Brendan Rodgers）執教。

相關閱讀：馬來西亞14歲女足小將 越級挑戰U16賽事單場轟7球 視美斯為偶像

+ 6

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】