西甲｜馬體會首輪2：0完勝馬拉加　李剛仁首秀後備登場建功

西甲新球季已經開打，馬德里體育會首輪賽事主場出擊，面對「升班馬」馬拉加。馬體會憑新加盟的韓國球星李剛仁及西班牙中場阿歷斯巴爾拿（Alex Baena）下半場各建一功，以2：0擊敗對手，順利收穫新球季開門紅。



盛傳可能轉會的阿根廷前鋒艾華利斯（Julian Alvarez）未入大名單，主教練施蒙尼（Diego Simeone）對此解釋稱，艾華利斯身體狀況尚未回復最佳狀態而休戰。另一方面，夏窗新加盟的李剛仁先列後備。

西甲首輪，李剛仁、巴爾拿後備入替建功，馬體會2：0擊敗馬拉加。（Retuers）

馬體會上半場佔優勢但欠缺臨門一腳。換邊後，施蒙尼作出關鍵調動，換入李康仁及巴爾拿，迅速收到成效。70分鐘，李剛仁右路接應後切入中路，左腳施射破網，為馬體會打破僵局。賽事末段，巴爾拿禁區外主射罰球破網，馬體會以2：0擊敗對手，取得開季3分。

繼承基沙文（Antoine Griezmann）馬體會7號衣缽的李剛仁，賽後用流利西班牙語談到首秀感受：「我覺得自己仍然缺乏比賽意識和節奏感。我繼續努力，會進步，球隊也會變得更好。我希望我們能多拿分，繼續贏球。我坐在後備席時，烏拉圭中堅荷西基文尼斯（Jose GIMENEZ）同我講，他相信我上場後會入球。我很感激那些信任我的人，我想藉此機會感謝他們。」