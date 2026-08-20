馬來西亞14歲女足小將　越級挑戰U16賽事單場轟7球　視美斯為偶像

【女足】馬來西亞14歲足球女將林侑，周二（8月18日）在印尼的斯里坎迪默迪卡盃（Srikandi Merdeka Cup）比賽以左腳接連開炮，狂入七球，帶領早早就10人作戰的球隊以9：0的驚人比數痛宰沙特阿拉伯，一炮而紅。



這項區域賽事由7個國家的8支16歲以下（U16）女隊參賽。14歲的林侑越級參賽，一鳴驚人，遠射勢大力沉且如炮彈般精準，全場七個進球有六個是在禁區外攻入，外加一個十二碼。

馬來西亞U16女足9：0擊敗沙特。（IG@srikandimerdekacup）

馬來西亞14歲足球女將林侑連續左腳開炮狂入七球

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雖然沙特門將理應做得更好，但林侑的震撼表現贏得大馬網民驚歎，稱讚她是未來之星，甚至稱她為真正的「功夫女足」，把她和目前在戲院熱播中的周星馳電影做對比。

更難能可貴的是，馬來西亞在這場比賽第22分鐘就有球員被罰下，但他們的表現不受影響，在林侑不斷轟出遠程炮彈的情況下，反而讓小組實力最糟，前兩場都輸了0：7的沙特阿拉伯遭遇更大比分慘敗。馬來西亞也力壓同分和同樣淨勝球的香港，憑更多的入球數取得A組第二名，晉級準決賽。

從小在美國長大 「黃金左腳」是特長

林侑在周三（19日）接受大馬媒體聯合訪問，讓人們更了解她的背景。綜合大馬媒體報道，林侑的父母都在柔佛州東甲出生成長，她則在台灣出生，在約八個月大時便隨家人移居美國，目前定居於美國華盛頓。

美國是女子足球世界強國，林侑從小就接受當地足球文化的薰陶，目前是美國西雅圖XF學院U14青年隊球員，曾入選美國奧林匹克發展計劃國家隊，也是馬來西亞足總密切留意的人才。這次的女子獨立盃，是這名翼鋒球員第一次為馬來西亞披甲。

《中國報》報道，對於自己的「黃金左腳」，林侑說：

從我小時候開始，我爸爸就一直特別訓練我的左腳。其實用左腳踢球的人並不多，這算是我的一項特長。我很幸運自己是左腳球員。

偶像是美斯和阿歷斯摩根

目前最著名的左腳球員顯然是阿根廷球星美斯（Lionel Messi），而林侑在賽後記者會說，她的偶像正是美斯。她很欽佩美斯的智慧及很高的足球智商，美斯的自律精神，以及他在場上的踢球方式和對球隊的貢獻，也是成為她的偶像的主要原因。

她說：

美斯非常自律，我很欣賞他為球隊全力以赴的態度。至於女球員，我喜歡阿歷斯摩根（Alex Morgan，美國女足名宿），因為她和我在場上踢同樣的位置——右路。我夢想着有朝一日能成為一名職業足球運動員，為我鍾愛的球會效力。

馬來西亞將在星期五（21日）的準決賽上挑戰B組第一泰國，林侑稱將竭盡全力為馬來西亞把冠軍獎盃帶回家。

香港女子U16同樣參加了這項賽事，在最後一輪小組賽，力戰以0：1僅負東道主印尼Garuda Pertiwi後，因得球數不及同組的馬來西亞，位列小組第3，未能晉級4強，以1勝1和1負完成今屆賽事。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】