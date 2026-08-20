英超轉會｜阿仙奴急救防線簽入維拉中堅干沙　轉會費5000萬英鎊

英超冠軍球隊阿仙奴與阿士東維拉達成協議，將以逾5000萬英鎊轉會費簽入英格蘭中堅干沙（Ezri Konsa），球員預計周四到倫敦接受體測並簽署合約。



英超新球季未開鑼，阿仙奴後防已傷兵滿營，影響最大必定是正選中堅沙列巴（William Saliba）在世界盃4強法國對西班牙一戰背部受傷。由於傷患嚴重，沙列巴復出無期，預計養傷期或長達5個月。此外，勝任防線多個位置的祖利安添巴（Jurrien Timber）亦受腹股溝傷患困擾，上季尾缺席最後兩個月大部分賽事，直到歐聯決賽後備上陣。之後他未能趕及傷癒為荷蘭出戰世界盃，然後進行了一個小手術治理傷患，主帥阿迪達（Mikel Arteta）早前表示添巴康復進度良好，但相信仍需數個星期才能復出。後防缺少兩大戰將，阿迪達急需一個具備英超「即戰力」的頂級後衛，填補季初防線空缺。

干沙代表英格蘭在世界盃2026上陣。（Retuers）

現年28歲的干沙除了勝任中堅，亦能客串右後衛，正好切合阿仙奴的需要。阿仙奴最初報價3000萬英鎊遭拒絕，維拉堅持開價6000萬英鎊。阿仙奴一度將目光轉移至利華古遜的昆沙（Jarell Quansah），惟對方索價過高。槍手決定提高干沙報價到接近維拉預期水平，經過數星期談判，阿仙奴成功將價格壓至5000萬至5100萬英鎊另加浮動條款，敲定交易。

干沙將成為槍手今夏第5宗轉會交易，此前阿仙奴買斷上季開始從利華古遜外借的軒卡派爾（Piero Hincapie），之後簽入約滿列斯聯的門將梅斯尼亞（Illan Meslier），從布魯日收購希臘翼鋒索利斯（Christos Tzolis），以及以7500萬英鎊重金引入紐卡素隊長、巴西中場古馬雷斯（Bruno Guimarães）。