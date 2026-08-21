英超｜曼聯開季首戰迎升班馬侯城 新帥大讚拉舒福特回歸狀態極佳
撰文：聯合早報
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【足球】曼聯主教練卡域克（Michael Carrick）讚揚拉舒福特（Marcus Rashford）的訓練態度與身體狀態。目前，圍繞這名紅魔青訓球星母會的未來討論仍在繼續，而他已正式重返球隊訓練。
自2024年12月與前任主帥阿莫林（Ruben Amorim）關係惡化後，拉舒福特在過去18個月裏先後被外借至阿士東維拉和巴塞隆拿。隨着英超新賽季來臨，這名英格蘭國腳無疑將成為球迷最關注的焦點之一。
此前，曼聯名宿加利尼維利（Gary Neville）預告要在他的播客節目中討論拉舒福特的前景，拉舒福特在回應這個預告片段時說，他希望將精力集中在踢球上，而不是讓他的「名字每天都被人提起」。
卡域克在星期四（8月20日）迎戰侯城的賽前新聞發布會上告訴記者說：「自從Marcus（拉舒福特）回到團隊中，與Kobbie（明奈，Kobbie Mainoo）以及Lisandro（利辛度馬天尼斯，Lisandro Martínez）一起在都柏林展開訓練以來，很明顯他的回歸狀態非常棒。」
他很享受足球，看起來非常健康、犀利、強壯，並且已經做好了比賽準備。因此，自從他歸隊以來，我對他的表現感到非常滿意。
曼聯持續尋求轉會窗補強
卡域克發表上述言論之際，曼聯正在轉會窗口於9月1日關閉前進一步尋求加強陣容深度。他說：「我們正在尋求補充陣容實力。我們肯定在朝這個方向努力，充分利用我們現有的局面，力求改進並向前邁進。」
我們一定會抓住每一個機會，確保在轉會窗口結束時球隊比剛進入轉會窗時更加強大。到目前為止，我認為我們在這條軌道上推進得非常順利。
曼聯此前已先後簽下比利時組織核心泰利文斯（Youri Tielemans）以及巴西國腳安達利山度士（Andrey Santos），增強了中場位置陣容。
此外，在去年未能以報道中高達1億英鎊（約10億港元）的估值簽下喀麥隆國腳巴利巴（Carlos Baleba）後，這家紅魔豪門如今再次與這名白禮頓中場聯繫在一起。
曼聯將於星期六（22日）在英超首戰主場迎戰升班馬侯城，開啟新賽季征程。
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