英超｜比利時隊長泰利文斯3.6億轉會曼聯　上季助維拉捧歐霸

【足球】英超豪門曼聯（Manchester United）星期二（7月14日）宣布，從阿士東維拉（Aston Villa）簽下比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans），據報轉會費為3500萬英鎊（約3.6億港元）。



現年29歲的比利時隊長泰利文斯與「紅魔」曼聯簽下一份為期五年的合同，他在剛結束的世界盃征程帶領比利時隊闖入四強賽。

比利時足球隊隊長泰利文斯。（Reuters）

比利時足球隊隊長泰利文斯世界盃表現：

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這也是曼聯在這個夏季轉會窗口的第三筆簽約。在此之前，紅魔已先後引進車路士中場安達利山度士（Andrey Santos）以及列斯聯門將卡爾達路（Karl Darlow）。

泰利文斯說：「我很難用言語來形容加盟曼聯讓我有多自豪。能與這樣一家特別的球會簽約，感覺太不可思議了。自我開始愛上足球以來，多年的努力終於在今天迎來巔峰。」

我有幸在職業生涯中體驗過成功，而這隻讓我爭取更多榮譽的決心更加堅定。球會裏每個人的雄心都非常明確——我們都決心在未來幾年去爭奪最頂級的獎盃。

曼聯足球總監韋確斯（Jason Wilcox）盛讚泰利文斯是近年來英超最優秀的中場球員之一。他說：「他具備在曼聯立足並取得成功的所有技術特質，以及雄心和心態。」

泰利文斯是在2023年以自由身從李斯特城（Leicester）加盟維拉，他曾協助李斯特城奪得英格蘭足總盃。上賽季，他在艾馬利（Unai Emery）麾下扮演關鍵角色，不僅協助維拉取得歐聯資格，更勇奪歐霸盃冠軍。

阿士東維拉稱霸歐霸盃。（路透社）

在剛剛結束的世界盃8強賽中，比利時以1：2不敵西班牙被淘汰，泰利文斯因傷缺席那場比賽。

在卡斯米路（Casemiro）離隊以及烏加迪（Manuel Ugarte）在世界盃期間遭受膝蓋韌帶重傷後，曼聯將引援重心放在加強中場實力上。就在星期一（13日），紅魔剛宣布以5000萬英鎊從車路士簽下巴西中場安達利山度士。

上賽季在新帥卡域克（Michael Carrick）的執教下，曼聯最終奪得英超第三名，順利取得歐聯入場券。

卡域克（右）上賽季執教曼聯率隊打出亮眼成績。（Getty Images）

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】