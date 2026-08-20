足球轉會｜維拉一日連簽兩將　鈴木彩艷創歷史成英超首位日本門將

英超球會阿士東維拉正式宣布以3000萬英鎊（約3.2億港元）從意甲帕爾馬簽入23歲鈴木彩艷，創下英超首位日本門將歷史。同日，維拉又宣佈由馬德里體育會簽入意大利左後衛路基利（Matteo Ruggeri）。



巴黎聖日耳門臨門一腳觸礁 維拉極速截糊

鈴木彩艷今夏成為巴黎聖日耳門、祖雲達斯及阿士東維拉等多家歐洲聯賽勁旅爭搶目標。巴黎聖日耳門一度接近簽約鈴木彩艷，開出的轉會金額與維拉不相上下。惟最後關頭鈴木彩艷經紀人團隊突然索取高價佣金，超出法國《體育法》規定，不高於球員稅前薪酬合約總額的10%範圍，導致PSG高層極度不滿，即時叫停交易。

鈴木彩艷加盟阿士東維拉。（X@AstonVilla）

一直密切留意動向的阿士東維拉領隊艾馬利（Unai Emery）見狀果斷介入，迅速與帕爾馬及球員代表達成共識，僅用時4日達成轉會。

鈴木彩艷：由亞洲盃網絡欺凌到英超第一人

作為英超歷史上首位日本門將，早在2023年夏天，年僅20歲的鈴木彩艷在效力日職浦和紅鑽期間，曾獲英超豪門曼聯邀請。然而，他考慮到自己在曼聯難獲得上陣機會，他拒絕了紅魔的邀約。隨後選擇轉投比甲球會聖圖爾登。然而，2024亞洲盃期間，作為日本隊主力門將的鈴木彩艷多次出現致命失誤，引發極大爭議，甚至在網絡上遭受大量球迷的無情嘲諷與種族歧視言語攻擊。隨着鈴木彩艷在比甲站穩陣腳後，2024年夏天轉戰意甲加盟帕爾馬，到了2026世界盃，鈴木彩艷面對荷蘭與巴西頂級攻擊線貢獻多次精彩撲救，直至今年夏天受到多家歐洲球會青睞。

鈴木彩艷用5年時間從日職進階到英超舞台。（Getty Images）

路基利同日加盟增強後防

除鈴木彩艷外，阿士東維拉同日完成了路基利的轉會。這名24歲意大利左後衛上季效力馬德里體育會，各項賽事上陣47場並送出7次助攻。