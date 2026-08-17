利物浦最後熱身賽2：0勝科木　新兵謝列美查基首秀建功主帥盛讚

【足球】法國後衛謝列美查基（Jeremy Jacquet）在代表利物浦的首場比賽中取得入球，幫助「紅軍」周日（8月16日）在晏菲路球場舉行的季前熱身賽中以2：0擊敗意甲球隊科木，為新賽季備戰畫下圓滿句點。



利物浦早在今年1月便與當時還在效力法甲球隊雷恩的謝列美查基達成協議，但這筆轉會於7月1日才正式完成。

英超球會利物浦新援，法國後衛謝列美查基。（路透社）

利物浦季前熱身賽2：0擊敗意甲球隊科木

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不過，由於膝蓋一直受到輕傷困擾，謝列美查基直到本場比賽才首次代表利物浦出戰。

利物浦與科木進行了一日雙賽的較量，第一場70分鐘熱身賽在周日上午於訓練基地閉門進行，雙方以0：0收場，但傍晚移師晏菲路球場，利物浦則獲得了2：0的勝利。

利物浦的首個入球出現在第23分鐘，當時費林邦（Jeremie Frimpong）在右路完成一次精彩突破，加普（Cody Gakpo）接應後成功破門，幫助球隊先拔頭籌。

上半場結束前一分鐘，利物浦已獲得第二個入球。加普再次扮演關鍵角色，開場就表現搶眼，多次作出精準攔截的謝列美查基在第44分鐘接應加普的傳中後，於門前輕鬆推射破門。

這名法國21歲以下國腳在中場休息後被另一名首次亮相的新援阿拿奧祖（Ronald Araujo）換下。

伊拉奧拿滿意兩新援表現

紅軍新帥伊拉奧拿（Andoni Iraola）賽後接受利物浦官方社交媒體採訪時說：「我認為謝列美查基表現得非常出色。」

阿拿奧祖後備上場後的表現也非常好。當兩名新球員在首秀中都有這樣的發揮時，這無疑是一件令人高興的事情。

伊拉奧拿也特別稱讚了費林邦的表現，他說：「費林邦踢滿了90分鐘。他在右後衛的位置上不僅能夠為球隊創造進攻機會，在防守端也很好地完成了自己的任務。所以，我認為後防線整體都有不錯的表現。」

利物浦新帥伊拉奧拿。（Reuters）

下半場比賽相對沉悶，利物浦距離入球最近的一次是賴恩格雲貝治（Ryan Gravenberch）射門中楣。

伊拉奧拿坦言：

上半場的表現明顯比下半場更好，但至少我們保持了良好的組織和冷靜的心態，並最終以2：0完成比賽，同時實現零封。我認為，在新賽季開始之前，我們需要這樣的感覺。

紅軍新帥季前熱身賽戰績一般

隨着這場比賽結束，利物浦的季前熱身也告一段落，伊拉奧拿的戰績為三勝和二負。他們在本月初相繼敗給了列斯聯和摩納哥。

他們將在周日（23日）的新賽季英超首戰中作客紐卡素。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】