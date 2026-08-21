乒乓球｜樊振東亮相德甲球會杜塞爾多夫　周六首度為新東家披甲

中國乒乓球運動員樊振東周四（20日）在新東家杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf）正式亮相。他在新賽季將代表杜塞爾多夫繼續征戰德國乒乓球甲級聯賽以及歐洲賽場。



杜塞爾多夫周四為樊振東舉行了亮相發布會。樊振東對新華社記者表示：「這是我在德國的第二年。對我的職業生涯來說，也是一個新的篇章。就像我之前說的，每一場比賽都是一個新的挑戰。波爾（Timo Boll，德國乒乓球名將）也給我介紹了很多關於杜塞爾多夫球會的事情，包括這裏的一些文化。我對此非常感興趣，也希望能夠繼續學習。同時，我也希望能夠繼續提高自己。也許這個賽季，我可以比上個賽季做得更好。我希望繼續戰鬥。」

中國乒乓球運動員樊振東（右）正式加盟杜塞爾多夫。（新華社）

中國乒乓球運動員樊振東亮相杜塞爾多夫媒體發佈會

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杜塞爾多夫今年3月宣佈與樊振東簽約，合同自7月1日起生效，為期一個賽季。上賽季效力薩爾布呂肯（FC Saarbrücken-TT）期間，樊振東幫助球隊奪得德國盃、歐洲冠軍聯賽和德國聯賽冠軍，成就球會歷史上首個「三冠王」。

這是巴黎奧運男單冠軍樊振東連續第二個賽季征戰德國聯賽。2025至2026賽季是他首次參加歐洲球會賽事，他在德國聯賽取得23場20勝的戰績，並在賽季結束後當選聯賽賽季最佳球員。

從薩爾布呂肯轉投杜塞爾多夫，也讓樊振東與波爾之間的故事得以延續。波爾此前長期效力杜塞爾多夫，是球會歷史上最具代表性的球員之一。樊振東表示，希望能夠在這裏開啟新的篇章，並幫助球隊爭取勝利。

杜塞爾多夫經理安德烈亞斯普勞斯（Andreas Preuss）說，樊振東加盟的反響非常驚人。

現在我們在社交媒體上受到的關注，大約是以前的500倍。我們正在接觸到全世界越來越多的人。所有東西都變得更多了——更多媒體、更多球迷、更多贊助商。不僅如此，中德文化交流也更頻繁了。說實話，我感覺我們現在其實才剛剛開始這段旅程。

杜塞爾多夫已於18日在新賽季德國聯賽首輪客場3：0擊敗巴特洪堡（TTC OE Bad Homburg），樊振東並未出場。按照球會安排，他將於22日在主場對巴特柯尼希斯霍芬（TSV Bad Königshofen）的比賽中首次代表杜塞爾多夫登場。

由於樊振東加盟後受到廣泛關注，杜塞爾多夫將這場主場首戰從常規使用、只能容納約1100名觀眾的ARAG中心球場移至擁有4000多個座位的三菱電機體育館舉行。球會最新消息顯示，目前已有超過3000名觀眾購票。