名古屋亞運會2026乒乓球｜中國隊名單+賽程賽果+焦點球手一覽
愛知．名古屋亞運2026的乒乓球項目將於9月20日至28日舉行，本文詳列中國乒乓球隊參賽名單和列強焦點選手，以及比賽日期與最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。
名古屋亞運2026乒乓球｜比賽日期
比賽日期：2026年9月20日至28日
比賽地點：名古屋愛知豐田Sky Halll（スカイホール豊田）
比賽項目：
【單項】男單、女單、男雙、女雙、混雙
【團體】男團、女團
金牌數目：7
名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊名單
項目
運動員
男單
王楚欽、林詩棟
男雙
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
女單
孫穎莎、王曼昱
女雙
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
混雙
王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼
男團
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊賽程
名古屋亞運乒乓球每日賽程，將按照相關運動員晉級形勢而持續更新，以下為目前公布的每日賽程。
日期
香港時間
賽事
運動員
9月20日
上午9:00
男團分組賽
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
上午9:00
女團分組賽
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月21日
上午9:00
男團分組賽
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團分組賽
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
下午5:30
女雙首圈
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
男團32強
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團32強
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月22日
上午9:00
男團16強
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團16強
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
混雙首圈及次圈
王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼
晚上6:20
男團8強
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團8強
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月23日
上午9:00
混雙第三及第四圈
王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼
男單首圈
王楚欽、林詩棟
女單首圈
孫穎莎、王曼昱
男雙首圈
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
下午4:00
男團4強
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團4強
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月24日
上午9:00
女雙次圈
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
男單次圈
王楚欽、林詩棟
下午4:00
男團決賽
王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政
女團決賽
孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月25日
上午9:00
混雙8強及4強
王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼
男單第三圈
王楚欽、林詩棟
女單次圈及第三圈
孫穎莎、王曼昱
男雙次圈及第三圈
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
女雙第三圈
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
日期
香港時間
賽事
運動員
9月26日
上午9:00
男單第四圈
王楚欽、林詩棟
女單第四圈
孫穎莎、王曼昱
下午4:00
男單8強
王楚欽、林詩棟
女單8強
孫穎莎、王曼昱
男雙8強
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
女雙8強
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
混雙決賽
王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼
日期
香港時間
賽事
運動員
9月27日
上午11:00
男雙4強
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
女單4強
孫穎莎、王曼昱
晚上6:00
男雙決賽
林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬
女單決賽
孫穎莎、王曼昱
日期
香港時間
賽事
運動員
9月28日
上午11:00
男單4強
王楚欽、林詩棟
女雙4強
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
晚上6:00
男單決賽
王楚欽、林詩棟
女雙決賽
王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵
名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊往績
乒乓球作為中國的國技，國乒在亞運的往績非常亮麗，自乒乓球於1958年東京亞運成為正式競賽項目以來，國乒合共奪得72金39銀28銅，其中男團自個1994年廣島亞運開始未曾金牌旁落，是國乒在7個賽項中連勝紀錄最長的一項。
名古屋亞運2026乒乓球｜焦點球手
亞洲乒乓球水準位處世界最頂尖，除了幾近無敵的中國隊，日本、韓國、香港、中華台北、朝鮮等，過往亦是頒獎台常客。其中日本今屆絕對有力問鼎各個項目金牌，「張本兄妹」張本智和與張本美和、早田希娜、松島輝空等，都是有力競爭者；香港隊的黃鎮廷/陳顥樺、杜凱琹/吳詠琳、黃鎮廷/杜凱琹，在男雙、女雙及混雙亦有力一戰；中華台北的林昀儒、韓國的申裕斌，球迷亦必須留意。
球隊
球員
日本
張本智和、松島輝空、張本美和、早田希娜
香港
黃鎮廷、陳顥樺、杜凱琹、吳詠琳
中華台北
林昀儒、郭冠宏
韓國
张禹珍、安宰贤、申裕斌、朱芊曦
資料來源：名古屋亞運官網、維基百科