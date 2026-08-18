名古屋亞運會2026乒乓球｜中國隊名單+賽程賽果+焦點球手一覽

撰文：普利森
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的乒乓球項目將於9月20日至28日舉行，本文詳列中國乒乓球隊參賽名單和列強焦點選手，以及比賽日期與最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026乒乓球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至28日
比賽地點：名古屋愛知豐田Sky Halll（スカイホール豊田）
比賽項目：
【單項】男單、女單、男雙、女雙、混雙
【團體】男團、女團
金牌數目：7

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊名單

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊名單

項目

運動員

男單

王楚欽、林詩棟

男雙

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

女單

孫穎莎、王曼昱

女雙

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

混雙

王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

男團

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜王楚欽。（新華社）
名古屋亞運2026乒乓球｜孫穎莎。（新華社）
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名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊賽程

名古屋亞運乒乓球每日賽程，將按照相關運動員晉級形勢而持續更新，以下為目前公布的每日賽程。

名古屋亞運2026乒乓球｜9.20賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

上午9:00

男團分組賽

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

上午9:00

女團分組賽

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.21賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

上午9:00

男團分組賽

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團分組賽

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

下午5:30

女雙首圈

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

男團32強

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團32強

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.22賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月22日

上午9:00

男團16強

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團16強

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

混雙首圈及次圈

王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

晚上6:20

男團8強

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團8強

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.23賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

上午9:00

混雙第三及第四圈

王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

男單首圈

王楚欽、林詩棟

女單首圈

孫穎莎、王曼昱

男雙首圈

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

下午4:00

男團4強

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團4強

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.24賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月24日

上午9:00

女雙次圈

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

男單次圈

王楚欽、林詩棟

下午4:00

男團決賽

王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政

女團決賽

孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.25賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月25日

上午9:00

混雙8強及4強

王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

男單第三圈

王楚欽、林詩棟

女單次圈及第三圈

孫穎莎、王曼昱

男雙次圈及第三圈

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

女雙第三圈

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.26賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月26日

上午9:00

男單第四圈

王楚欽、林詩棟

女單第四圈

孫穎莎、王曼昱

下午4:00

男單8強

王楚欽、林詩棟

女單8強

孫穎莎、王曼昱

男雙8強

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

女雙8強

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

混雙決賽

王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

名古屋亞運2026乒乓球｜9.27賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月27日

上午11:00

男雙4強

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

女單4強

孫穎莎、王曼昱

晚上6:00

男雙決賽

林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬

女單決賽

孫穎莎、王曼昱

名古屋亞運2026乒乓球｜9.28賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月28日

上午11:00

男單4強

王楚欽、林詩棟

女雙4強

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

晚上6:00

男單決賽

王楚欽、林詩棟

女雙決賽

王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊往績

乒乓球作為中國的國技，國乒在亞運的往績非常亮麗，自乒乓球於1958年東京亞運成為正式競賽項目以來，國乒合共奪得72金39銀28銅，其中男團自個1994年廣島亞運開始未曾金牌旁落，是國乒在7個賽項中連勝紀錄最長的一項。

名古屋亞運2026乒乓球｜中國男乒於2023年的杭州亞運締造八連冠霸業。（資料圖片；新華社）
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名古屋亞運2026乒乓球｜焦點球手

亞洲乒乓球水準位處世界最頂尖，除了幾近無敵的中國隊，日本、韓國、香港、中華台北、朝鮮等，過往亦是頒獎台常客。其中日本今屆絕對有力問鼎各個項目金牌，「張本兄妹」張本智和與張本美和、早田希娜、松島輝空等，都是有力競爭者；香港隊的黃鎮廷/陳顥樺、杜凱琹/吳詠琳、黃鎮廷/杜凱琹，在男雙、女雙及混雙亦有力一戰；中華台北的林昀儒、韓國的申裕斌，球迷亦必須留意。

名古屋亞運2026乒乓球｜列強焦點球手

球隊

球員

日本

張本智和、松島輝空、張本美和、早田希娜

香港

黃鎮廷、陳顥樺、杜凱琹、吳詠琳

中華台北

林昀儒、郭冠宏

韓國

张禹珍、安宰贤、申裕斌、朱芊曦

名古屋亞運2026乒乓球｜張本智和。（夏家朗攝）
名古屋亞運2026乒乓球｜早田希娜。（Getty Images）
名古屋亞運2026乒乓球｜林鐘勳/申裕斌。（Getty Images）
名古屋亞運2026乒乓球｜林昀儒。（Getty Images）

資料來源：名古屋亞運官網、維基百科

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