名古屋亞運會2026乒乓球｜中國隊名單+賽程賽果+焦點球手一覽

愛知．名古屋亞運2026的乒乓球項目將於9月20日至28日舉行，本文詳列中國乒乓球隊參賽名單和列強焦點選手，以及比賽日期與最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。



名古屋亞運2026乒乓球｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至28日

比賽地點：名古屋愛知豐田Sky Halll（スカイホール豊田）

比賽項目：

【單項】男單、女單、男雙、女雙、混雙

【團體】男團、女團

金牌數目：7

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊名單

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊名單 項目 運動員 男單 王楚欽、林詩棟 男雙 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 女單 孫穎莎、王曼昱 女雙 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵 混雙 王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼 男團 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜王楚欽。（新華社）

名古屋亞運2026乒乓球｜孫穎莎。（新華社）

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊賽程

名古屋亞運乒乓球每日賽程，將按照相關運動員晉級形勢而持續更新，以下為目前公布的每日賽程。

名古屋亞運2026乒乓球｜9.20賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月20日 上午9:00 男團分組賽 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 上午9:00 女團分組賽 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.21賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月21日 上午9:00 男團分組賽 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團分組賽 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵 下午5:30 女雙首圈 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵 男團32強 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團32強 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.22賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月22日 上午9:00 男團16強 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團16強 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵 混雙首圈及次圈 王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼 晚上6:20 男團8強 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團8強 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.23賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月23日 上午9:00 混雙第三及第四圈 王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼 男單首圈 王楚欽、林詩棟 女單首圈 孫穎莎、王曼昱 男雙首圈 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 下午4:00 男團4強 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團4強 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.24賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月24日 上午9:00 女雙次圈 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵 男單次圈 王楚欽、林詩棟 下午4:00 男團決賽 王楚欽、林詩棟、溫瑞博、向鵬、黃友政 女團決賽 孫穎莎、王曼昱、陳熠、蒯曼、范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.25賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月25日 上午9:00 混雙8強及4強 王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼 男單第三圈 王楚欽、林詩棟 女單次圈及第三圈 孫穎莎、王曼昱 男雙次圈及第三圈 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 女雙第三圈 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜9.26賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月26日 上午9:00 男單第四圈 王楚欽、林詩棟 女單第四圈 孫穎莎、王曼昱 下午4:00 男單8強 王楚欽、林詩棟 女單8強 孫穎莎、王曼昱 男雙8強 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 女雙8強 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵 混雙決賽 王楚欽/孫穎莎、林詩棟/蒯曼

名古屋亞運2026乒乓球｜9.27賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月27日 上午11:00 男雙4強 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 女單4強 孫穎莎、王曼昱 晚上6:00 男雙決賽 林詩棟/溫瑞博、黃友政/向鵬 女單決賽 孫穎莎、王曼昱

名古屋亞運2026乒乓球｜9.28賽程 日期 香港時間 賽事 運動員 9月28日 上午11:00 男單4強 王楚欽、林詩棟 女雙4強 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵 晚上6:00 男單決賽 王楚欽、林詩棟 女雙決賽 王曼昱/蒯曼、陳熠/范姝涵

名古屋亞運2026乒乓球｜中國乒乓球隊往績

乒乓球作為中國的國技，國乒在亞運的往績非常亮麗，自乒乓球於1958年東京亞運成為正式競賽項目以來，國乒合共奪得72金39銀28銅，其中男團自個1994年廣島亞運開始未曾金牌旁落，是國乒在7個賽項中連勝紀錄最長的一項。

名古屋亞運2026乒乓球｜中國男乒於2023年的杭州亞運締造八連冠霸業。（資料圖片；新華社）

名古屋亞運2026乒乓球｜焦點球手

亞洲乒乓球水準位處世界最頂尖，除了幾近無敵的中國隊，日本、韓國、香港、中華台北、朝鮮等，過往亦是頒獎台常客。其中日本今屆絕對有力問鼎各個項目金牌，「張本兄妹」張本智和與張本美和、早田希娜、松島輝空等，都是有力競爭者；香港隊的黃鎮廷/陳顥樺、杜凱琹/吳詠琳、黃鎮廷/杜凱琹，在男雙、女雙及混雙亦有力一戰；中華台北的林昀儒、韓國的申裕斌，球迷亦必須留意。

名古屋亞運2026乒乓球｜列強焦點球手 球隊 球員 日本 張本智和、松島輝空、張本美和、早田希娜 香港 黃鎮廷、陳顥樺、杜凱琹、吳詠琳 中華台北 林昀儒、郭冠宏 韓國 张禹珍、安宰贤、申裕斌、朱芊曦

名古屋亞運2026乒乓球｜張本智和。（夏家朗攝）

名古屋亞運2026乒乓球｜早田希娜。（Getty Images）

名古屋亞運2026乒乓球｜林鐘勳/申裕斌。（Getty Images）

名古屋亞運2026乒乓球｜林昀儒。（Getty Images）

資料來源：名古屋亞運官網、維基百科