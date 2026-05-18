乒乓球｜樊振東歐聯決賽連失2盤　隊友莫利加特幫助球會成功衛冕

【乒乓球】歐洲乒協男子冠軍聯賽「最終四強」決賽周日（17日）舉行，儘管樊振東沒能拿下一勝，但他效力的德國薩爾布呂肯（1. FC Saarbrücken-TT）仍以大比數3：2擊敗法國的蒙彼利埃（Alliance Nîmes/Montpellier），成功衛冕。



樊振東先後在第一盤和第四盤出場，但分別以0：3不敵阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）和菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。儘管他未能為球隊拿分，但薩爾布呂肯仍憑藉其他隊員的發揮在主場艱難捧盃。

德國薩爾布呂肯成功衛冕歐聯冠軍。（Getty Images）

薩爾布呂肯決賽精華：

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首盤比賽，樊振東以6：11、8：11、9：11不敵阿歷斯勒邦。第二盤，莫利加特（Truls Möregårdh）在三局均戰至關鍵分的情況下，以15：13、15：13、12：10擊敗菲歷斯勒邦，為主隊扳平總比分。

第三盤，約基治（Darko Jorgic）以12：10、11：4、11：7戰勝哈查德（Antoine Hachard），薩爾布呂肯以2：1反超。第四盤樊振東再次登場，以6：11、11：13、8：11負於菲歷斯勒邦，雙方總比分戰成2：2。

決勝盤中，莫利加特以3：1擊敗阿歷斯勒邦，幫助薩爾布呂肯以總比分3：2險勝對手，實現自2023年以來的歐聯四連冠。

前一天的準決賽中，薩爾布呂肯以3：0擊敗波蘭的格羅濟斯克隊（Bogoria Grodzisk），晉級決賽。樊振東當天在首盤直落三局取勝，並當選全場最佳球員。

樊振東在準決賽首盤直落三局取勝，並當選全場最佳球員。（Getty Images）

去年6月，薩爾布呂肯球會宣布了樊振東的加盟。今年3月，該球會宣布，樊振東將在本賽季結束後加盟杜塞爾多夫（Borussia Düsseldorf）球會。

2024年巴黎奧運會上，樊振東奪得男單金牌並與隊友一起為中國隊拿下男團金牌，個人成為包攬世界盃、世乒賽、奧運會單打冠軍的大滿貫選手。

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