美網｜莎蓮娜夥艾卡拉斯戰混雙8強止步　費達拿表演賽亮相

兩大網壇傳奇重返紐約美國網球公開賽賽場。曾六度封后美網女單的44歲前球后莎蓮娜威廉絲（Serena Williams，暱稱「細威」）獲頒外卡，夥拍西班牙新星艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）出戰混雙賽事。另一方面，瑞士球王費達拿（Roger Federer）亦重臨艾殊球場出戰表演賽。



細威曾於1999、2002、2008、2012、2013及2014年六度於美網封后，並於1998年夥拍Max Mirnyi奪得美網混雙冠軍。生涯累積23座大滿貫女單錦標的細威，紐約一直是其職業生涯的重要福地。

細威曾六度美網封后。（Retuers）

自2022年退役後，細威再度踏足美網賽場，與23歲的艾卡拉斯組成跨世代組合。兩人首圈以5：3、4：1直落兩盤擊敗Lloyd Glasspool與Erin Routliffe晉級，惟隨後8強戰，以 4：5、1：4連失兩盤，不敵4號種子芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）與高波利（Flavio Cobolli）。

細威夥拍艾卡拉斯出戰美網混雙比賽。（Retuers）

因手腕傷勢缺陣將近5個月的艾卡拉斯傷愈復出，完成首場混雙賽事後坦言與「細威」同場作賽心情相當緊張：「我想大家都能看得出，第一球我就雙錯誤了。我缺席了將近5個月，幾乎忘記踏上球場的感覺。」不過，他極為享受與傳奇前輩並肩作賽，「我身邊是獨一無二的莎蓮娜威廉絲，我只能享受比賽，努力做到她教我的事。」

艾卡拉斯表示和前輩合作緊張之餘，享受比賽。（Retuers）

費達拿登陸表演賽親證無意正式復出

另一邊廂，退役近4年的費達拿亦重返美網出戰表演賽，賽前記者會上，有媒體詢問費達拿會否像細威一樣考慮正式重返巡迴賽。費達拿明確否認，指賽事的禁藥檢查程序繁複，加上目前日常生活與商業日程緊密，身體狀況亦無法承受高強度職業訓練，因此現在更享受以球迷身份觀賽。

費達拿直言無意復出。（Retuers）

費達拿在一盤制的單打賽事中，以6：3擊敗昔日宿敵洛迪克（Andy Roddick）。隨後夥拍67歲名宿麥根萊（John McEnroe）進行雙打，以7：5擊敗洛迪克與阿加斯（Andre Agassi）組合。

費達拿在表演賽中與昔日宿敵洛迪克對戰。（Retuers）

費達拿拍檔名宿麥根萊（右一）與洛迪克、阿加斯（左二）進行雙打表演賽。（Retuers）

賽後談及重返艾殊球場的感受，費達拿感嘆：「紐約太好了，我對這片球場、這裏的球迷以及這座城市，都充滿美好的回憶。2004年、2005年，一切都是從這裡開始的，我對紐約的愛，以及在這裡取得的勝利。」費達拿在2004年至2008年期間達成美網男單五連霸，至今仍是公開賽年代美網男單最長連冠紀錄保持者。