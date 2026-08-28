名古屋亞運羽毛球｜陳延澤吳芷柔初聯手戰亞運　藉大賽增添默契

香港羽毛球混雙組合陳延澤／吳芷柔，合作不足一年，近期不乏亮眼表現，今年6月的澳門公開賽闖入決賽，為人熟悉的「鄧謝配」因鄧俊文受傷而無緣名古屋亞運，正在冒起的「澤柔配」將衝擊亞洲強手。

陳延澤與吳芷柔首次以「澤柔配」身份出戰世界錦標賽，緊接下月再有亞運，兩人非亞運新丁，希望透過更多賽事再增默契。

攝影：湯致遠



陳延澤／吳芷柔初次以拍檔身份出戰亞運會。（湯致遠攝）

陳延澤／吳芷柔是近來冒起的港隊混雙組合，吳芷柔專注雙打多年，原本發展單打的陳延澤上年10月完成右膝手術後，常與吳芷柔合作混雙。「澤柔配」從較低級別的賽事打起，今年3月的越南河內國際挑戰賽初次奪冠，馬來西亞大師賽曾打入8強，6月的澳門公開賽闖決賽，世界排名升上27位，早前赴印度征戰「澤柔配」的首次世界錦標賽，最後次圈止步，下月即將初次聯手出戰名古屋亞運。

與3年前的杭州亞運，兩人的生涯充滿變化。上屆代表男子團體戰單打的陳延澤，如今專注混雙；第三次征戰亞運的吳芷柔，換上第三名拍檔戰亞運。

陳延澤與吳芷柔經過不同大賽，默契愈來愈好。（湯致遠攝）

「打過單打，如今又打雙打，像是什麼都試過一樣....」陳延澤笑言，回憶上屆首戰亞運，當時經驗尚淺，壓力不大，初次體驗大型運動會的滋味，如今夥拍吳芷柔出戰單項，壓力難免比上屆多。

從雅加達亞運與袁倩瀅合作戰女雙，杭州亞運夥拍李晉熙征混雙，吳芷柔今屆拍檔變成陳延澤，這名28歲女將身份同樣變換，「以往大多數拍檔也是比我有經驗，如今與阿澤（陳延澤）合作，他從單打轉過來，對雙打的概念未夠穩固，我卻變成主導的角色，對我來說也算是挑戰，畢竟我都比較靜，在場上要更多提場，與隊友好好合作。」

陳延澤/吳芷柔正在冒起，在澳門公開賽首奪亞軍。（Getty Images）

陳延澤與吳芷柔從上年5月初次合作，穩定合作出戰雙打不足一年，近期戰績提升，獲得世界羽聯世巡賽更多級別賽事的參賽資格。比賽愈多、難關更多，進步難免有陣痛，同時愈來愈合拍，吳芷柔認為就算落敗，也對澤柔配的成長很重要，「如今更多機會打大賽，當我們回看比賽片段時，發現一些之前沒料到的問題，無論勝負、表現一般，每次比賽對我們都是好事，讓我們兩人之間，與教練更多溝通，嘗試更快改善問題。」

因鄧俊文賽前受傷，「鄧謝配」無緣名古屋亞運，冒起的澤柔配似乎肩負起衝擊佳績的重任。陳延澤認為增添壓力不在對方退賽，而是源於他們的自我要求，而且未能與鄧、謝對練，對備戰難免有影響。吳芷柔則以平常心應戰，嘗試衝擊亞洲的強手們。

（湯致遠攝）

伍家朗為兒子而戰添動力

第四次出戰亞運會的伍家朗，除了是隊中的大師兄，今屆更成為新手爸爸，為他今屆亞運增添動力，「以往打比賽都會緊張，如今有時收到太太傳給我兒子的相片，像是分散了一些緊張感，為兒子而戰也增添一點動力，也放鬆一點。」

部分港將赴名古屋前，先出戰下星期在深圳的中國大師賽，伍家朗首圈將鬥隊友李卓耀。

伍家朗。（湯致遠攝）