名古屋亞運羽毛球｜謝影雪五戰亞運　以老帶新率17歲小將戰混雙

鄧俊文早前重創前十字韌帶，與謝影雪組成的羽毛球「鄧謝配」注定無緣名古屋亞運。香港羽毛球隊今日（28日）會見傳媒，公布亞運名單，謝影雪同樣出現在名單中，五度征戰亞運會，繼續角逐混雙，夥拍小將張世成出戰。

首次參加亞運會，即與大師姐拍檔，即將18歲的張世成難免拘謹，兩人至今仍未一同練習，謝影雪坦言希望在短時間打好每一場，而帶新人出戰亞運也是她一直的願望。

攝影：湯致遠



香港羽毛球隊今日會見傳媒。（湯致遠攝）

鄧俊文早前宣布膝部前十字韌帶斷裂，注定無緣名古屋亞運，俊文重創，好拍檔謝影雪出賽成疑。雖然無緣以「鄧謝配」身份征戰亞運，謝影雪仍在名單當中，同樣角逐混雙，拍檔換成17歲的張世成。

「（名古屋）亞運是我復出後與（鄧）俊文的最大目標，惟俊文突然受傷，無疑對我們是一大打擊，始終意外也是無法預料，事情發生了也沒有辦法，只好想辦法面對，平復心情後繼續前行。」

謝影雪五戰亞運，今屆率小將張世成出戰混雙。（湯致遠攝）

謝影雪與鄧俊文原本以今屆作為亞運最後一舞，並力爭再上頒獎台，最終因傷未能如願。第五次參加亞運的謝影雪，今次身份稍為不同，希望以自身經驗協助小將成長，「我之前受傷時，俊文也試過與吳芷柔合作，當時我也想，在我有能力時亦希望提攜新人，我一直想嘗試，只是想不到突然間有機會，希望傳授他更多經驗，以後打大賽都不會緊張。」

謝影雪換拍檔再戰亞運，必定是傳媒追訪的焦點，身旁的張世成緊張兮兮，謝影雪盛讚這名身高1.9米的小將，「他（張世成）甚有天分，練習的態度十分正面，非常努力。」謝影雪不忘捉弄師弟，刻意叫拍檔多答問題。兩人至今仍未正式一同操練，謝影雪坦言時間不多，短時間內盡力做到最好就是兩人的目標，阿雪未知道亞運後會否繼續以這組合出戰。

張世成首戰亞運。（湯致遠攝）

阿雪隨即笑問張世成目標，小師弟本身說打成每一分，她笑着追問，原來張世成本身以8強為目標，「鄧謝配」上屆正是8強止步。兩人隨後互笠高帽，謝影雪指這就是年輕人的衝勁，張世成也認為「雪姐」的經驗、能力，讓他更敢於朝着更高的目標進發。

張世成在青年組賽事成績亮眼，上年的亞洲青年運動會與朱穎姿摘下混雙銀牌，如今被提拔挑戰亞運會，抱着學習心態挑戰大舞台。「起初得知有機會出戰亞運時，我根本不敢相信，感激教練的信任，如今先要好好準備，希望在亞運舞台可以發揮水準，同時希望向高水平球手偷師，了解自己與世界的差距。」除了混雙，張世成同時夥拍鄧志輝出戰男雙。

（湯致遠攝）

張世成同時夥拍鄧志輝出戰男雙。（湯致遠攝）

港隊總教練黃綜翰：張世成是最佳人選

鄧俊文突然受傷，再以張世成夥拍謝影雪，即使這是臨時決定，同樣經過團隊深思熟慮，也採納謝影雪的意見，港隊總教練黃綜翰對這名小將投下信心一票，「他（張世成）在過去一年有明顯進步，他在混雙的發揮及成績亮眼，只是未有太多發光發亮的機會，故團隊認為世成是我們最佳的替補人選。」

身高1.9米的張世成扣殺力量強勁，黃綜翰同時看中小將的一個特質，「世成的心理質素十分穩定，無論在什麼時候，他也可在場上有穩定發揮。」在亞運會期間踏入18歲的張世成活力十足，配合經驗豐富的謝影雪，黃綜翰相信兩人在場上互補，同時對世成的成長也十分重要。

港隊總教練黃綜翰對張世成充滿信心。（湯致遠攝）