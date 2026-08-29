鑽石田徑聯賽蘇黎世站｜兩項跨欄世績誕生　撐竿跳史詩級對決

世界田聯鑽石聯賽蘇黎世站見證兩項世界紀錄的誕生。巴西名將多斯山度士（Alison dos Santos）刷新男子400米欄世界紀錄，美國選手羅素（Masai Russell）改寫女子100米欄世界紀錄。



男子400米跨欄，26歲的俄勒岡世錦賽冠軍多斯山度士跑出45.80秒，將挪威跑手禾賀（Karsten Warholm）在東京奧運跑出的世界紀錄推前0.14秒；禾賀當時以45.94秒衝線奪金。

巴西名將多斯桑托斯跑出45.80秒，刷新男子400米跨欄世界紀錄。（路透社）

之後的女子100米跨欄，巴黎奧運金牌羅素擊敗原世界紀錄保持者奪冠。她跑出12.09秒，將尼日利亞選手阿穆辛（Tobi Amusan ）在2022年創造的世界紀錄推前0.03秒。

女子100米跨欄，美國選手羅素跑出12.09秒打破世界紀錄。（路透社）

當日比賽還有多項佳績誕生。瑞士選手維羅（Audrey Werro）在女子800米以1分53.70秒奪冠，改寫自己保持的鑽石聯賽紀錄。這一成績距離前捷克運動員克拉杜捷維洛娃（Jarmila Kratochvílová）在1983年創造的世界紀錄相差0.42秒，排名歷史第三位。

男子撐竿跳則是「史詩級」對決，首次同場有兩名選手均跳過6.20米以上。瑞典的世界紀錄保持者杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）以6.25米奪冠，希臘的卡拉利斯（Emmanouil Karalis）職業生涯首次跳出6.20米，排名第二。比賽中，兩人均向6.32米的新世界紀錄進發，但三跳均失敗，暫時無緣改寫歷史。