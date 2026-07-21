劉翔破世界紀錄20周年回顧　鑽石聯賽發文盛讚：影響力超紀錄本身

【田徑】20年前的洛桑之夏，中國名將劉翔以12.88秒打破男子110米欄世界紀錄。近日，在本年度瑞士洛桑站即將開賽之際，世界田聯鑽石聯賽在其官網發文，回顧劉翔破紀錄之戰，盛讚劉翔的成就「不僅書寫了屬於自己的傳奇，其影響力也遠遠超越了國界」。



每年在洛桑舉行的高水平田徑賽事在全球久負盛名，這項創辦於1977年的比賽在1985年成為國際田聯（後更名為世界田聯）大獎賽的一站，2006年升級為國際田聯超級大獎賽，2010年至今一直是鑽石聯賽的固定一站。

劉翔成為史上首位中國男子田徑運動員贏得奧運金牌。（資料圖片／Getty Images）

洛桑也堪稱劉翔的福地。2002年，不到19歲的他以13.12秒在洛桑國際田聯大獎賽中獲得亞軍，同時打破亞洲紀錄和世界青年紀錄。四年後，身背奧運冠軍光環的他再戰洛桑。在彭代斯體育場，這個來自亞洲的年輕飛人不僅帶走了金牌，也打破了他在雅典奧運會上差一點就超越的世界紀錄。

鑽石聯賽官網生動回顧了劉翔撞線後的現場：

世界紀錄被擊碎了！它已不復存在！

現場解說員激動地高喊。

中國跨欄運動員劉翔。（資料圖片／Getty Images）

賽事新聞主管Pierre Pasquier和賽事總監Jacquy Delapierre第一時間衝到劉翔身邊向他祝賀，Pierre Pasquier更是給了這位中國明星一個熱情的擁抱。

滿臉笑容的劉翔隨後爬上電子計時牌，坐在頂端，揮舞雙臂，與已經徹底沸騰的彭代斯體育場觀眾共同慶祝這一歷史時刻。

「這是一個載入史冊的夜晚。」文章指出，

這是第一次有中國運動員證明，在短跑及跨欄這樣的速度項目中，中國同樣能夠向世界最強國家發起挑戰。這一突破成為中國體育歷史上的重要象徵，並深刻影響了此後的發展。

打破世界紀錄後一年，劉翔又在大阪世錦賽上奪冠，成為史上首位同時擁有奧運冠軍、世界冠軍以及世界紀錄三項榮譽的男子110米欄運動員。

2004雅典奧運：劉翔（男子110米跨欄）（Getty Images）

2008年北京奧運會，衛冕冠軍劉翔在男子110米欄預賽中因傷退賽。鑽石聯賽官網稱，這一事件「為劉翔輝煌的職業生涯增添了一抹悲情色彩，但絲毫沒有削弱他傳奇般的歷史地位」。

劉翔在北京奧運力爭衛冕，可惜在家門口退賽。（資料圖片／Getty Images）

「縱觀世界田徑歷史，很少有哪項世界紀錄能夠像劉翔的12.88秒一樣，其影響力遠遠超越紀錄本身，歷經歲月依舊意義深遠。」文章寫道，如今，中國企業萬達已成為鑽石聯賽的冠名贊助商，中國多座城市也已成為全球最重要的田徑賽事舉辦地，「可以合理地認為，劉翔的成就，尤其是在洛桑創造世界紀錄的那一夜，為後來這一切的發展鋪平了道路。」

劉翔衝線那一刻，當真感動十幾億人民。（資料圖片／Getty Images）

「直到今天，仍有不少中國遊客專程來到彭代斯體育場，只為看看那塊紀念劉翔創造世界紀錄的銘牌。」文章說。

在劉翔之後，男子110米欄世界紀錄在六年多的時間中又被改寫了兩次，其後經歷了長達近14年的停滯。今年六月，2005年出生的美國選手薩普（Ja'Kobe Tharp）以12秒75創造該項目新的世界紀錄。

今年六月，2005年出生的美國選手薩普以12.75秒創造男子110米欄新的世界紀錄。（Getty Images）

一個月後，這位比劉翔年輕22歲的新科世界紀錄保持者，按計劃也將在鑽石聯賽洛桑站，踏上彭代斯體育場的跑道。

而洛桑站的賽會紀錄，一直都還是劉翔的12.88秒。