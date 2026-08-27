欄王劉翔微博炮轟上海市體育局：分廣告費時怎麼不依法依規安置？

中國一代「欄王」、2004雅典奧運110米欄金牌得主劉翔，昨日（26日）突在社交平台發文向網民求助，指上海市體育局要求他在「買斷」或「當教練上班」之間二選一，詢問網友應該怎麼辦？

上海市體育局隨後緊急發聲明回應，稱會依法依規妥善安置。不料劉翔深夜再發文痛批「繼續搞笑吧」，更在留言區直接逼問：「分廣告費的時候怎麼不依法依規？」引爆內地網友對體制內運動員退役安排與商業權益分配熱議。



劉翔在小紅書與微博平台貼出2004年雅典奧運奪金時的號碼布照片，並寫道：「在線等，碰到個難題：希望廣大網友給我點意見。體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」

劉翔通過社交平台向網友求助，爆出運動員退役安排問題。（微博@劉翔-soulmate）

上海市體育局與上海市競技體育訓練管理中心於26日晚間作緊急回應，當局盛讚劉翔是上海功勳體育人，將依據國家體育總局及上海市相關規定，透過組織安置或自主擇業方式，安排劉翔的工作。當局強調，未來會繼續與劉翔保持良好溝通。

然而，官方回應未能平息風波，劉翔深夜再發長文反擊：「繼續搞笑吧，我一直沒有離開，並不是我不想走，而是你沒讓我走。」他更於評論區直言開火：「還依規？這是依的哪一條規？十年了想起來安置我了，分廣告費的時候怎麼不依法依規安置我。」

劉翔深夜再發文，感歎「十年物是人非」。（微博@劉翔-soulmate）

劉翔於21歲跑出12.91秒平世界紀錄成績，奪得2004年雅典奧運金牌，成為中國首位男子田徑奧運冠軍，創下的奧運紀錄至今仍未被打破。2006年，他在瑞士洛桑跑出12.88秒打破男子110米欄世界紀錄；2007年再奪大阪世錦賽冠軍，達成大滿貫霸業。劉翔職業生涯後期飽受傷患困擾，北京奧運與倫敦奧運因傷退賽，背負罵名。他於2015年退役，離開運動隊11年後，關於他的「安置」問題才開始處理。

劉翔曾奪得2004年雅典奧運金牌，一度成為110米欄世界紀錄保持者。（Getty Images）

根據內地對優秀運動員退役後安置相關制度，核心是安排組織安置或自主擇業，即對應劉翔文中提到的「當教練上班」與「買斷」。劉翔認為，現年43歲的他並無執教經驗，貿然上崗「定是毀他人前途」。「買斷」則是按服役年限與比賽成績給予一次性經濟補償，劉翔直言不了解「買斷」。他指出局方沒有提供其他選擇，令他感覺迷茫。