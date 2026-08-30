環西單車賽｜樸加查第8站炒車退賽　腦震盪兼肩頸骨折無緣大滿貫

環西班牙單車賽總成績榜以3分50秒優勢遙遙領先的斯洛文尼亞星將樸加查（Tadej Pogačar），在環西班牙單車賽第8賽段、距離終點僅33公里處嚴重炒車。這位五屆環法冠軍起初試圖帶傷續戰，終因全身多處骨折與劇痛退賽，隊醫證實他需接受手術治療。



世界冠軍樸加查以領先排名第2的西班牙車手馬斯（Enric Mas）3分50秒成績開啟第8賽段。該賽段由Puçol出發前往Xeraco，全長171公里，原是平路衝刺手大展身手的舞台。然而當主車群高速推進至距離終點約33公里，身穿領先車手紅色戰衣的樸加查突然與另一車手相撞，隨後遭後方車手接連撞擊。

樸加查在地上掙扎數分鐘後忍痛站立，嘗試重新扶起單車繼續比賽，但他面部、左臂與左肩多處傷患滿身血跡，劇痛令他終不得不搖頭放棄，並在醫務人員扶持下緩步登上救護車。他所屬的阿聯酋航空車隊（UAE Team Emirates-XRG）周六夜間證實樸加查左邊鎖骨骨折、腦震盪、頸部穩定性骨折（stable fracture）和多處擦傷。醫療總監Adrian Rotunno表示：「幸運的是，沒有其他重大創傷，神經系統亦無受損。他需要接受左邊鎖骨手術，但基於腦震盪的預防措施，手術將稍微延後進行。」

現年27歲的樸加查被譽為當代單車界最強之人，職業生涯曾五度贏得環法單車賽冠軍，並在2024、2025連續兩年成為公路單車世界冠軍。本屆環西單車賽，他本有望挑戰集齊環法、環意、環西三大單車賽事總冠軍的大滿貫偉業，可惜在優勢中炒車受傷無緣挑戰。今次亦是樸加查自2019年首次參加三大環賽以來，職業生涯第一次退賽收場。

樸加查自2019年首次參加三大環賽以來，職業生涯第一次以退賽收場。（資料圖片/Getty Images）

樸加查退賽後，排名發生變化，Cofidis車隊的法國衝刺手Bryan Coquard率先衝線，奪得個人職業生涯首個三大環賽分站冠軍。 總成績方面，西班牙的馬斯接過紅色戰衣，頒獎台上馬斯僅拿起紅色戰衣並未穿上，以此表達對樸加查的敬意與慰問。