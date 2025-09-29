單車世錦賽｜樸加查單騎66公里膺世界冠軍　超難賽道踩到懷疑人生

來自斯洛文尼亞的樸加查（Tadej Pogacar），近年在公路單車展示極強統治力，四度稱霸環法單車賽，上年在世界錦標賽單騎近50公里，首度贏得代表世界冠軍的彩虹戰衣。

這名27歲的公路單車界「大魔王」，在非洲國家盧旺達（Rwanda）舉行的世錦賽，以相近劇本﹑單騎66公里，蟬聯世界冠軍。



樸加查（中）連續兩年稱霸世錦賽。（路透社）

27歲的樸加查是近年公路單車界的「大魔王」，這名斯洛文尼亞車手多次展示強大實力，正如今年環法面對雲治加特（Jonas Vingegaard）的連番攻擊，樸加查全部緊隨對手，再在最後階段發力過車，在對手身上賺取時間。

樸加查最後66公里單騎奪冠。（路透社）

公路單車世錦賽首度在盧旺達首都基加利（Kigali）上演，賽道全長267.5公里。樸加查在約100公里時發動進攻，其後與墨西哥車手帶出，被視為樸加查衛冕最大阻力的巴黎奧運金牌得主艾雲普爾（Remco Evenepoel），比賽途中因故障而兩度換車，損失不少時間。直至最後66公里，樸加查獨自領放，距離更拉開至逾1分鐘的差距。艾雲普爾艱苦追回車群，與其他車手組成追趕集團，卻一直未能追貼樸加查，結果以6小時21分鐘20秒率先衝線，以1分28秒的優勢連續兩日稱霸世錦賽，艾雲普爾則獲亞軍。

樸加查。（路透社）

今次世錦賽的賽道難度甚高，爬升高度為5475米，相等於約5.7座大帽山，單日賽爬升超過5000米，與環法最困難的分站相近，賽後連樸加查都直呼辛苦：「最後數圈真是很艱難，落斜速度不夠快，體力也接近耗盡，甚至質疑自己，不斷告訴自己要堅持下去。」

在如此艱難的賽道，樸加查獨騎66公里，他笑言與上年的戰情差不多，「我在頗早階段便帶出，與上年差不多，不斷與自己搏鬥，很高興最後能夠做到，在盧旺達度過成功的一星期。」樸加查坦言賽前沒想過做長距離的攻擊，但自己感覺良好便繼續。

樸加查坦言今次賽道難踩。（路透社）

艾雲普爾早前已獲得一件彩虹戰衣﹑贏得今年的個人計時賽冠軍，本想在公路再下一城，惟兩度遇上故障，他無奈地表示被命運擊倒，「我當然不是為銀牌而來，我本以兩面金牌為目標，我感覺不錯，但今天命運給予我不一樣的賽果。」