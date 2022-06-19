單車︱兩屆環法冠軍樸加查創意方式分勝負　猜輸包剪揼讓隊友封王

環斯洛文尼亞單車賽第四階段賽事，主場出戰的上屆冠軍樸加查（Tadej Pogacar ）與隊友邁加（Rafał Majka）在末段遙遙領前之下，選擇以一個別開生面的方式決定勝負——猜包剪揼！

結果這位2020、2021年度環法冠軍猜輸了，邁加成為今場冠軍，不過樸加查在總成績仍佔稍微優勢。



同隊的邁加（左）與樸加查（右）攜手過終點。（Tour Slovenia官網）

同屬阿聯酋車隊的樸加查和邁加，今戰在最後5公里爬圾路段甩開一眾對手，兩人遙遙領前，已沒有車手有機會超越他們，23歲的樸加查於是想出一個與別不同的方式決定誰先衝線。

從直播鏡頭可見，臨衝線前的最後一小段路，二人先握個手，然後彷彿在商量什麼，只見樸加查先舉起拳頭，原來是要來一場「包剪揼」對決，樸加查出揼，邁加出包，前者落敗後立即輕拍對方後背，示意對方先衝線。他們手牽手過終點，邁加的單車突出一個「馬鼻」奪冠。

連環圖：「包剪揼」決定冠軍

+ 3

賽後邁加分享，「我們擁有美好的一天。最後爬坡路段我們一起衝，樸加查說今個階段應該由我贏出。」之後他說出兩人參加今個比賽的重點，「我目前在總成績排第二，同樣處於很好的位置。這是環法單車賽之前很好的熱身，我們會盡量保持安全並贏得比賽。」

樸加查以15小時35分44秒保住總成績領先的綠色戰衣，邁加僅以3秒落後排第二。周日將上演最後一站的155公里第五階段賽事。樸加查全力保持狀態，力求在7月的環法單車賽取得三連冠。