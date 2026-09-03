羽毛球中國大師賽｜港男單兩將挫強敵闖8強　吳英倫力克新任一哥

港隊羽毛球男單代表李卓耀、吳英倫在中國羽毛球大師賽16強登場，分別面對強手。吳英倫惡鬥新任世界第一、印尼的基斯迪（Jonatan Christie）；李卓耀則遇上法國的波波夫（Toma Junior Popov），兩名港將攜手贏波闖8強。



吳英倫。（資料圖片）

吳英倫（Jason）次圈對手是頭號種子基斯迪，這名印尼球手在世界錦標賽後升上世界第一，生涯首度登頂。面對新任「一哥」，Jason首局初段曾落後，隨即收復失地反先，其後Jason一度落後13：14，他回敬一波8：2的攻勢，以21：16先取一局。

吳英倫在第二局同樣是落後的一方，他在落後9：13下，連贏6分反超前，其後乘勇以21：16再下一城，直落兩局擊敗新任世一。

李卓耀。（新華社）

李卓耀首圈擊敗隊友伍家朗後，16強撼法國的波波夫，兩人今仗前曾4次交手，李卓耀往績上佔優。李卓耀首局曾拉開9：3，波波夫其後力追收窄分差，李卓耀保住勝局，以21：19先拔頭籌。

第二局戰況激烈，雙方上半局互有領先，李卓耀休息後稍為拉開3分差距，波波夫局末一度反超前，兩人戰至「刁時」，結果李卓耀以24：22奠定勝局，力戰56分鐘擊敗對手，晉級8強。