羽毛球．印度賽｜吳英倫首奪超級賽冠軍 決賽3局力退東道主名將
撰文：威廉神
香港羽毛球代表吳英倫（Jason）首次奪得超級賽冠軍！他昨日（30日）在超級300級別的印度莫迪國際賽中，以局數2：1力克東道主名將施里簡夫（Srikanth Kidambi），取得職業生涯新突破。
21歲的吳英倫在賽事中是非種子球手，在晉級路上先後淘汰以色列球手Misha ZILBERMAN、四號種子印度的佐治（Kiran George）、八號種子丹麥球手約翰尼臣（Magnus Johannesen）及日本球手古賀穗，殺入決賽鬥32歲的五號種子施里簡夫。
這個東道主球手曾登上世界第一及六奪超級賽冠軍，對上兩次交手均直落兩局擊敗吳英倫，但今次「作客」的Jason未有怯於對方氣勢，首局未嘗落後之下先贏21：16。第二局戰況逆轉，施里簡夫大比數贏21：8，扳成平手。
決勝局施里簡夫在先失一分後連取五分，吳英倫亦以同樣走勢回敬一波，之後雙方各不雙讓，分別在17、18、19及20分打成平手，關鍵時刻吳英倫沉着應戰，先搓出高質素網前球再把握機會殺上網取分，決勝分同樣藉細膩網前手感，逼得施里簡夫挑底線出界。吳英倫確定獲勝一刻隨即跪倒在地上，激動慶祝首次在超級賽中封王。
今場比賽時間長達1小時7分鐘，吳英倫亦成為繼伍家朗及李卓耀後，再有香港球手在超級賽中男單奪冠。
