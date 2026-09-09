歐聯｜皇馬贏波摩連奴仍不滿　比寧咸浪費空門機會自責致歉

摩連奴（José Mourinho）帶領皇馬在班拿貝球場以2：1擊敗昔日舊東家國際米蘭，不過他覺得球隊皇馬創造出大量必入球良機，戰果本應是一場大勝。其中中場核心比寧咸浪費空門機會，完全與身價以及平日水平不匹配。



皇馬今仗受制於中場兵荒，開場便陷入被動，幸在門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）發揮出色力保球門不失。隨後國米防線兩度送禮，巨星麥巴比把握機會能力較國米前鋒更勝一籌，為皇馬取得領先。其後出自巴塞隆拿青年隊的國米門將馬天尼斯（Josep Martínez）在皇馬主場犯下低級失誤，高華維迪為皇馬擴大領先優勢。雖然國米在77分鐘追回一城，但皇馬最終仍順利守住勝果。

歐聯聯賽階段，皇馬2：1國際米蘭，國米後防兩次嚴重失誤送禮。（路透社）

換邊後皇馬不乏得分良機，摩連奴認為今場比賽應該出現大比數：「比賽結果本可能以5：1或6：1結束，但亦有可能以6：6收場。我不想說國際米蘭佔優，因為我們創造了更多關鍵機會，比如比寧咸上下半場各有兩次絕佳破門機會。這是一場瘋狂的比賽，我不喜歡，我寧願入5球、6球或7球，但要完全掌控局勢，而不是需要門將有超乎想象的表現。」

摩連奴認為皇馬應該大勝。（路透社）

比寧咸（Jude Bellingham）兩次浪費近門絕佳機會，第一次出現在上半場末段，麥巴比射門被撲出，比寧咸小禁區內補射，馬天尼斯再次撲出將功補過。第二次則在58分鐘，巴謙戴亞斯（Brahim Díaz）右路傳中，無人看管的比寧咸面對空門，卻選擇先心口控定才起腳，被馬天尼斯及時回身將射門撲出。

比寧咸賽後還原當時場景：「巴謙戴亞斯當時將球傳過來，我正等待球飛來，終於球來了，但看起來稍微高了一些，所以我想不如用頭槌攻門，但最後想太多了，雖然後來我完成了射門，但門將及時回位擋出。」比寧咸對此感到自責，發文稱「不知道當時在想什麼」，但最重要的是球隊贏下比賽。比寧咸還在戴亞斯IG留言表示歉意。