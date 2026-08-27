歐聯附加賽里昂負費倫巴治後爆衝突　始作俑者古安杜斯稱家人受辱

歐聯附加賽次回合，土耳其球會費倫巴治作客2：1擊敗里昂，兩回合總比數3：2成功晉級歐聯正賽。費倫巴治法國中場古安杜斯（Matteo Guendouzi）成惹火人物，賽前賽後不斷向主隊球迷做出挑釁動作，引發兩隊球員大規模推撞。



首回合雙方戰成1：1平手，次回合費倫巴治憑藉維達穆里奇（Vedat Muriqi）和Archie Brown入球，反客為主半場領先至2：0。里昂前鋒馬歷克科芬拿（Malick Fofana）下半場追回一球，仍無力回天。費倫巴治自2008／09球季以來首次晉級歐聯正賽。

歐聯附加賽次回合，費倫巴治作客2：1擊敗里昂。（Getty Images）

完場笛聲一響，費倫巴治中場古安杜斯對著轉播鏡頭高呼：「Allez l'OM！（加油，馬賽！）」，並向看台做出嘲諷手勢，主場球迷投擲大量水樽反擊，更有衝動球迷跳下看台試圖衝入場內交鋒。球員通道口一名工作人員情緒激動，飛踹報復古安杜斯，瞬間引發雙方爆發大規模衝突。電視鏡頭更捕捉到，從出場熱身開始，古安杜斯就開始向里昂看台展示極具挑釁性的手勢。古安杜斯過去曾效力法甲球會馬賽，而馬賽與里昂之間的對決被譽為法國足壇最火爆的「奧林匹克打吡」，兩軍早已積怨極深。

賽後古安杜斯被指是引爆衝突的始作俑者，對此他回應道：「如果你覺得是挑釁，那應該是互相的。他們侮辱了我的母親和家人，對我來說極不尊重。況且，如果我們不能隨心所欲慶祝，我覺得好遺憾。大家都知道我是馬賽的球迷，我從來沒有隱瞞過。」

古安杜斯被批過度慶祝，對此他回應：「尊重是互相的。」（X@grimarsiv2）

古安杜斯無法接受里昂球迷不休止辱罵他家人，「全場6萬人從熱身開始就辱罵你的家人、母親和孩子，而裁判組無作為，讓我很難受。因為我知道在法國，發生類似事情會有球證介入甚至暫停比賽。」