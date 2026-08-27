轉會｜曼城創轉會費紀錄簽入摩洛哥新星保亞迪　天才中場登陸英超

馬列斯卡（Enzo Maresca）執掌曼城後重組中場線，先後出售貝拿度施華（Bernardo Silva）、洛迪（Rodri）、雷恩達斯（Tijjani Reijnders）和尼高干沙利斯（Nico González），之後將23歲英格蘭中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）和18歲摩洛哥新星保亞迪（Ayyoub Bouaddi）收歸旗下，保亞迪的轉會費更創下英超U19紀錄。



貝拿度施華、洛迪、雷恩達斯和尼高干沙利斯離隊，曼城於夏季轉會窗買入艾利洛安達臣並不足夠，會方今日宣布8600萬鎊（約9.2億港元）簽入摩洛哥天才中場保亞迪，創下英超U19球員最高身價紀錄。

曼城買入摩洛哥18歲中場保亞迪。（X@ManCity）

保亞迪在法國出生和成長，小時候在克雷伊本土球會AFC Creil踢波，當時已吸引不少大球會注意，他和家人於2021年決定加盟北部大球會里爾，原因是這間球會最能夠讓本身高材生的保亞迪平衡足球與學業。重視青訓的里爾，果然很快給予保亞迪機會，2023年剛滿16歲便為里爾在歐協聯上陣，創下最年輕球員出戰歐洲球會賽紀錄。

一年後，保亞迪和里爾越級挑戰出戰歐聯，當時球隊因為傷患和停賽中場人手短缺，保亞迪在17歲生日當天，主場正選為里爾上陣1：0擊敗皇馬，並當選該仗最佳球員。這一仗法國中場曹亞文尼和卡馬雲加（今屆落選法國大軍）均有上陣，他的表現當時已曾引起大量媒體注意。今年1月，他打破夏薩特的紀錄，成為累積在法甲上陣50場的最年輕球員。

除了收購保亞迪，有指曼城亦切關注車路士中場安素費南迪斯（Enzo Fernández）。為騰出資金空間簽入億元級別年輕球員，曼城今夏賣人套現接近3億英鎊（約32億港元）。

一連串洗牌中，24歲西班牙防守中場尼高干沙利斯成為了最新一位離隊球員，紐卡素花費5200萬英鎊（約5.5億港元）將他買入。

干沙利斯已經在英聯賽盃賽前與紐卡素球迷見面。（Retuers）

紐卡素今夏中場「失血」嚴重，隊長般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）轉投阿仙奴，東拿利（Sandro Tonali）加盟熱刺，雖然早前買入年輕小將Sean Steur和Aladji Bamba，但仍需具備頂級賽事經驗的防守樞紐。24歲干沙利斯為紐卡素今夏首要目標，體育總監Ross Wilson 表示：「我們為這筆轉會耐心籌備了幾周。他正是我們想要的人。」干沙利斯成為紐卡素今夏簽入最年長、身價最高的引援。