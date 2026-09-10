美網｜朱鍇泓16強力戰青年組男單世一止步　同日再戰男雙亦出局

撰文：吳慕兒
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香港網球小將朱鍇泓（Kai Thompson）在美國網球公開賽青少年男子單打16強面對來自巴西的世界排名第一兼頭號種子米基爾（Guto Miguel）在落後一盤的劣勢下，第二盤一度領先3：0，但終被對手後上以6：4再贏一盤，無緣再晉一級。他之後再出戰雙打賽事，面對來自美國的主場球手組合，同樣未能過關。

朱鍇泓在美國網球公開賽青少年男子單打16強止步。（中國香港網球總會）

18歲的朱鍇泓今屆在美網青年組男單賽事連過兩關，16強遇上考驗，面對青年組「世一」球手米基爾，首盤以2：6落敗。朱鍇泓第二盤有個好開始，率先打破對手發球局一度領先3：0，但米基爾隨即展現全攻型打法，四度打破港將發球局，以6：4再下一城，直落兩盤勝出。

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朱鍇泓在今屆美國網球公開賽青少年組別，男單、男雙皆晉身16強。（中國香港網球總會）

朱鍇泓戰畢單打賽事，隨即夥拍捷克球手古斯（Jakub Kusy）在男雙16強出戰。二人首圈勇挫7號組子、法國組合Mathys Domenc／Daniel Jade，16強與美國主場球手組合Kamil Stolarczyk／Daniel Malacek力戰，以6：7、3：6敗陣無緣8強。

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朱鍇泓成香港歷來第二位晉身青少年大滿貫男單第三圈階段球手。（中國香港網球總會）

朱鍇泓終結今屆美網之旅，但仍成為繼黃澤林之後，香港歷來第二位晉身青少年大滿貫男單第三圈或更後階段球手。朱鍇泓今年初在澳網首次參加大滿貫，即在青年組晉身男單8強，成為香港歷來第一人，今次在美網亦能戰至第三圈，交出一份不錯成績表。「師兄」黃澤林曾在2021美網、2022澳網連續贏得青年組男雙冠軍，並在2022美網青年組晉身男單最後4強。

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