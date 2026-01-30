澳網｜朱鍇泓激戰三盤無緣青年組男單4強　非受壓失誤成致命傷

17歲網球小將朱鍇泓（Kai Thompson）的外表固然吸睛，這名混血港將在澳洲網球公開賽青年組過關斬將，成為港隊第一人晉身澳網青年組男單8強，今早（30日）惡鬥哈薩克球手盧蘭尼（Zangar Nurlanuly），兩人打足三盤，激戰2小時50分鐘後落敗，無緣4強。



雖然黃澤林在外圍賽止步，今年澳網依然有港將的身影，17歲的混血港將朱鍇泓在2025年戰績亮眼，一共贏得5個青年組錦標，早前出戰香港公開賽後赴墨爾本，出戰青年組大滿貫。

朱鍇泓是港隊史上第一人打入澳網青年組男單8強。（Getty Images）

青年世界排名第48位的朱鍇泓，先後淘汰希臘﹑澳洲﹑羅馬尼亞的球手，晉身8強，成為首名港將打入澳網青年組男單8強，與8號種子﹑哈薩克球手盧蘭尼爭晉級。Kai在首盤第6局把握破發機會領先，對手隨即施壓，朱鍇泓花超過13分鐘才保住發球局，他在首盤錄得8個致勝球，以6：3先拔頭籌。

第二盤初段，雙方互破發球局，Kai在盤末再受威脅，自己發球局連失3分，一度面對對方3個「Set Point」，幸好力保不失，雙方戰至「Tie Break」決勝負，Kai以細分4：7落敗，盤數打成1：1，以決勝盤決出高下。

朱鍇泓。（Getty Images）

哈薩克的盧蘭尼第三盤戰至抽筋。（Getty Images）

朱鍇泓決勝盤初段連失兩個發球局，節奏被打亂，但盧蘭尼賽事途中不時按住大腿，直至第5局更倒地，需要醫護人員入場治理。盧蘭尼堅持作賽，每打完一球都按住雙腿，神情痛楚，但他依然打破Kai的發球局，朱鍇泓全盤3次在發球局失守，結果再負一盤4：6，遭對方逆轉，無緣4強。

縱然朱鍇泓今場在直接發球得分﹑致勝球﹑第一發球成功率等數據比盧蘭尼優勝，但非受壓失誤成致命傷，全場多達62次，比對手的43次多出近20次。朱鍇泓戰畢澳網後，下星期將返港與黃澤林等隊友，代表香港隊出戰台維斯盃。