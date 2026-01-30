澳網｜朱鍇泓首戰大滿貫獲寶貴經驗　以能力走出自己的網球路

港隊網球小將朱鍇泓（Kai Thompson）今早（30日）與澳洲網球公開賽青年組男單4強擦身而過，面對哈薩克的8號種子球手盧蘭尼（Zangar Nurlanuly），領先一盤下遭逆轉。縱然如此，Kai第一次參加青年組大滿貫，有機會與世界頂級的青年球手對碰，並晉身8強，對下周維園主場出戰的台維斯盃有幫助。



港隊網球小將朱鍇泓。（中國香港網球總會）

17歲的英港混血港將朱鍇泓，今年首登澳洲網球公開賽，第一次參加青年組大滿貫的Kai，在青年組男單表現亮眼，先後淘汰希臘﹑澳洲﹑羅馬尼亞，成為史上首位港將晉身澳網青年組8強。

朱鍇泓今早與哈薩克的盧蘭尼爭晉級，雙方激戰三盤遭逆轉，對手在決勝盤一度抽筋倒地，惟Kai仍然在發球局失守，賽後接受香港傳媒線上訪問的Kai，坦言難免受影響，「當你看到對手受傷時，心理層面確實有點影響，這也是經驗之一，當刻要繼續專注在自己身上，而對手也是同樣奮戰，今次是寶貴的經驗。」

朱鍇泓與對手激戰2小時50分鐘後憾負，無緣四強。（中國香港網球總會）

朱鍇泓的大滿貫初體驗，即過關斬將，晉身8強，當然滿意今次的澳網之旅，亦有不少得着，「第一次打大滿貫，這是嶄新的體驗，能夠晉身8強，我認為自己可以做得更好，但已經是相當好的成績，同時有機會與青年的頂級球手交流，更了解自己的能力﹑打法等，實在是獲益良多。」對朱鍇泓來說，今年澳網無疑是強心針，他希望可以參與今年其餘3次青年大滿貫，同時參加更多賽事提升ATP世界排名。

初戰青年大滿貫，朱鍇泓直言獲益良多。（Getty Images）

朱鍇泓今周忙於參戰，未有時間遊覽墨爾本，他將把握這兩天時間在市內走走，他朱鍇泓未有太多時間放鬆，Kai回港後即要準備下個周末在維園網球場出戰的台維斯盃，他坦言今次大滿貫之旅，是下星期台維斯盃的最佳備戰。

「澳網的看台有不少球迷，在香港主場出戰台維斯盃同樣是非常熱鬧，維園看台充滿支持香港隊的球迷，在球迷前作賽的經驗我比較缺乏，經過在澳網之旅後，使我更適應在球迷面前出賽，減輕我的緊張及壓力，可以在台維斯盃有更好的發揮。」

朱鍇泓希望澳網之旅助他在下周的台維斯盃有更好的表現。（Getty Images）

朱鍇泓下星期將夥黃澤林一同披上港隊球衣，Coleman是現今香港網球的代表人物，Kai盛讚師兄可啟發後輩，「Coleman（黃澤林）的生涯﹑經歷對我們下一代甚有啟發性，但我更希望走出屬於自己的網球路，嘗試以自己的能力可以走得多遠。」