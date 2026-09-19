何詩蓓棄戰50米蛙泳　專注自由泳主項力爭衛冕雙金︱名古屋亞運

3年前在杭州亞洲奪得6面獎牌、寫下港將新紀錄的何詩蓓（Siobhan Hauhey），今屆在名古屋再戰亞運，這位香港游泳名將最初報名參加50米、100米、200米自由泳及50米蛙泳4個上屆得獎個人項目，惟終決定棄戰50蛙，集中火力應付3個最擅長的自由泳項目。



名古屋亞運2026游泳｜何詩蓓在杭州亞運200米自由泳奪得個人及香港游泳史上首面亞運金牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

何詩蓓2014年初戰亞運 今屆名古屋第三度出戰

何詩蓓在2014年初戰仁川亞運，當年只得16歲的Siobhan初試啼聲已在3個接力項目均獲得銅牌。2018年雅加達亞運未有參賽，闊別一屆之後，她已是揚威東京奧運，贏得100米及200米自由泳銀牌的世界頂級泳將，並先後稱霸短池及長池世錦賽，成為香港史上第一個游泳世界冠軍。

何詩蓓今屆第三度出戰亞運會。（資料圖片／Getty Images）

杭州亞運光芒四射 個人獨得2金1銀3銅6面獎牌

何詩蓓在杭州亞運光芒四射，主項100米及200米自由泳連奪兩金，50自、50蛙分獲銀、銅，加上女子4X100米自由泳和混合泳接力均獲銅牌，個人單屆奪得2金1銀3銅6面獎牌，寫下港將新紀錄。在競爭異常激烈的游泳賽場，何詩蓓長年維持水準，2024年巴黎奧運再次在100米及200米自由泳踏上頒獎台，添上兩面銅牌再次寫下港將新紀錄。

何詩蓓在巴黎奧運再次兩踏頒獎台，再創港將新紀錄。（資料圖片／Getty Images）

2024年底短池世錦賽三連霸後曾休戰4個月

2024年底短池世錦賽Siobhan在200米自由泳三連霸後，一度休戰4個月，她曾考慮是否退役，最終還是想念當運動員「為一件事努力訓練」的動力，復出賽場。28歲的何詩蓓今屆第三度在亞運舞台角逐，賽前笑稱自己在游泳界已屬「老將」，並坦言身體恢復速度不及以往。

何詩蓓在50米蛙泳亦屢奪獎牌。（資料圖片／Getty Images）

報名參加4個人項目 終棄戰50米蛙泳

她全數報名參加名古屋亞運50自、100自、200自及50蛙4個個人獎牌項目，惟最終決定專注在主項自由泳，不會出戰上屆獲得銅牌的50米蛙泳項目。何詩蓓最新在IG限時動態發出今屆她的參賽賽程當中，亦只有50自、100自、200自3個自由泳再加上接力項目。

何詩蓓在IG限時動態發出今屆她的參賽賽程當中只有3個自由泳項目。(IG)

雖然中短途自由泳才是何詩蓓的主項，但Siobhan昔日同時兼戰混合泳，2016年初戰里約熱內盧奧運時，便參加女子200米自由泳及個人混合泳。她在4個泳式均具備相當實力，何詩蓓不止擁有50米至800米途程的自由泳香港長池紀錄，她同時保持50米及100米蛙泳，100米蝶泳及200米混合泳港績，50蛙是她經常會兼游並常常得獎的項目。