全運會2025游泳｜何詩蓓100米自由泳游52.89秒 奪今屆第二金
撰文：陳智深
出版：更新：
全運會2025游泳項目，香港代表何詩蓓（Siobhán Haughey）再度出戰，今晚（15日）在女子100米自由泳決賽力爭本屆第二金。
最終何詩蓓游出52.89秒，奪得個人及香港泳隊第二金。
何詩蓓在100米自由泳昨晚準決賽游出53.46秒，以總成績第1名晉身決賽。今晚在第4泳道出戰何在首50米以25.51秒首名觸池，之後以由頭帶到尾之勢衝線，時間為52.89秒，奪得個人第二面全運會金牌。
何詩蓓賽後表示，對過去幾個月訓練成果感到滿意，並表示自己仍有進步空間。由於明日要出戰兩項比賽而且中間相隔時間很短，所以今晚會好好休息。又表示收到很多朋友給她訊息，未有時間全數查閱，但全運會仍然有很多天比賽，所以希望大家繼續支持香港運動員。
何詩蓓晉級決賽過程相對輕鬆，頭50米以25.89秒首名轉池，第二個50米她開始「收步」，以53.46秒首名觸池，以總排名第一位晉級決賽。另一港將李芯瑤游出55.27秒，名列第10，位列決賽後備席位。
何詩蓓100自勁敵楊浚瑄在準決賽第一組游出54.61秒，總排名第三晉級，江蘇的楊雯文則以54.23秒以總排名第二晉級準決賽。
全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？
11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽
11月13日／1913／女子200米自由泳決賽
11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽
11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽
11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽
