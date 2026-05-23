游泳環地中海賽｜何詩蓓摩納哥站200自奪金　再創近兩年最快時間

撰文：趙子晉
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一連三站的環地中海游泳賽，首站在摩納哥上演，香港游泳代表何詩蓓出戰強項女子200米自由泳，今晚（23日）決賽未受太大壓力，由頭帶到尾，Siobhan游出1分54.27秒，輕鬆奪金。

何詩蓓再度參加環地中海游泳賽摩納哥站，首日出戰女子200米自由泳，Siobhan在初賽游出1分59.10秒，以總成績第3位晉級，晉身晚上的決賽。何詩蓓在第三線登場，頭50米已有優勢，頭100米領先0.4秒左右的差距，其後距離愈拉愈遠，何詩蓓未受太大壓力，最後以1分54.27秒觸池，拋離次名的新西蘭泳手費韋特（Erika Fairweather）1.83秒，輕鬆奪得今站第一金。

何詩蓓200自以打破大會紀錄的時間奪金。

何詩蓓游出的1分54.27秒，除了打破大會紀錄，同時是近兩年的最快時間。何詩蓓近兩年200自成績徘徊在1分54秒的「尾段」，上月在挪威游出1分54.31秒，今站在摩納哥再推前0.04秒。名古屋亞運臨近，Siobhan的成績亦逐漸上力，無疑是衝擊獎牌的強心針。

另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）出戰男子200米蛙泳，他在決賽游出2分14.18秒，以第5位完成賽事。

何詩蓓200米自由泳（長池）個人成績

1分53.92秒

（亞洲紀錄）

2021年7月28日

東京奧運

東京

1分53.93秒

2023年7月26日

世界錦標賽

福岡

1分54.08秒

2023年10月21日

世界盃

布達佩斯

1分54.12秒

2023年9月25日

杭州亞運

杭州

1分54.20秒

2023年12月1日

美國公開賽

格林斯伯勒

1分54.27秒

2026年5月23日

環地中海游泳賽

摩納哥

1分54.31秒

2026年4月18日

挪威Bergen Swimming Festival

卑爾根

1分54.52秒

2024年4月12日

美國TYR Pro Series

聖安東尼奧

1分54.53秒

2024年6月1日

環地中海游泳賽

摩納哥

1分54.55秒

2024年7月29日

巴黎奧運

巴黎

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