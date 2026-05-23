游泳環地中海賽｜何詩蓓摩納哥站200自奪金　再創近兩年最快時間

一連三站的環地中海游泳賽，首站在摩納哥上演，香港游泳代表何詩蓓出戰強項女子200米自由泳，今晚（23日）決賽未受太大壓力，由頭帶到尾，Siobhan游出1分54.27秒，輕鬆奪金。



何詩蓓再度參加環地中海游泳賽摩納哥站，首日出戰女子200米自由泳，Siobhan在初賽游出1分59.10秒，以總成績第3位晉級，晉身晚上的決賽。何詩蓓在第三線登場，頭50米已有優勢，頭100米領先0.4秒左右的差距，其後距離愈拉愈遠，何詩蓓未受太大壓力，最後以1分54.27秒觸池，拋離次名的新西蘭泳手費韋特（Erika Fairweather）1.83秒，輕鬆奪得今站第一金。

何詩蓓200自以打破大會紀錄的時間奪金。

何詩蓓游出的1分54.27秒，除了打破大會紀錄，同時是近兩年的最快時間。何詩蓓近兩年200自成績徘徊在1分54秒的「尾段」，上月在挪威游出1分54.31秒，今站在摩納哥再推前0.04秒。名古屋亞運臨近，Siobhan的成績亦逐漸上力，無疑是衝擊獎牌的強心針。

另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）出戰男子200米蛙泳，他在決賽游出2分14.18秒，以第5位完成賽事。