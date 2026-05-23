游泳環地中海賽｜何詩蓓摩納哥站200自奪金 再創近兩年最快時間
一連三站的環地中海游泳賽，首站在摩納哥上演，香港游泳代表何詩蓓出戰強項女子200米自由泳，今晚（23日）決賽未受太大壓力，由頭帶到尾，Siobhan游出1分54.27秒，輕鬆奪金。
何詩蓓再度參加環地中海游泳賽摩納哥站，首日出戰女子200米自由泳，Siobhan在初賽游出1分59.10秒，以總成績第3位晉級，晉身晚上的決賽。何詩蓓在第三線登場，頭50米已有優勢，頭100米領先0.4秒左右的差距，其後距離愈拉愈遠，何詩蓓未受太大壓力，最後以1分54.27秒觸池，拋離次名的新西蘭泳手費韋特（Erika Fairweather）1.83秒，輕鬆奪得今站第一金。
何詩蓓游出的1分54.27秒，除了打破大會紀錄，同時是近兩年的最快時間。何詩蓓近兩年200自成績徘徊在1分54秒的「尾段」，上月在挪威游出1分54.31秒，今站在摩納哥再推前0.04秒。名古屋亞運臨近，Siobhan的成績亦逐漸上力，無疑是衝擊獎牌的強心針。
另一港將趙浩俊（Adam Chillingworth）出戰男子200米蛙泳，他在決賽游出2分14.18秒，以第5位完成賽事。
1分53.92秒
（亞洲紀錄）
2021年7月28日
東京奧運
東京
1分53.93秒
2023年7月26日
世界錦標賽
福岡
1分54.08秒
2023年10月21日
世界盃
布達佩斯
1分54.12秒
2023年9月25日
杭州亞運
杭州
1分54.20秒
2023年12月1日
美國公開賽
格林斯伯勒
1分54.27秒
2026年5月23日
環地中海游泳賽
摩納哥
1分54.31秒
2026年4月18日
挪威Bergen Swimming Festival
卑爾根
1分54.52秒
2024年4月12日
美國TYR Pro Series
聖安東尼奧
1分54.53秒
2024年6月1日
環地中海游泳賽
摩納哥
1分54.55秒
2024年7月29日
巴黎奧運
巴黎