全運會2025｜何詩蓓驚人體力　5分鐘內連衝兩銅　個人2金2銅埋齋

何詩蓓（Siobhan Haughey）已經獲得全運會兩金，她今晚（17日）轉戰短途項目，兼戰50米自由泳決賽及50米蛙泳決賽，兩場比賽緊接上演，何詩蓓沒選擇棄戰，5分鐘內連衝兩銅，今屆全運以2金2銅埋齋。



香港游泳隊獎牌總結

金牌 何詩蓓 女子100自

金牌 何詩蓓 女子200自

金牌 何甄陶 男子50自

銅牌 麥世霆 男子200蛙

銅牌 何詩蓓 女子50蛙銅牌 何詩蓓 女子50自

何詩蓓首次參加全運會，兼戰4項個人項目，她早前已在200米自由泳及100米自由泳封后，成為歷來首位同屆全運奪兩金的香港運動員（第二位是單車李思穎）。今晚，她繼續向獎牌進發，7時05分出戰50米蛙泳，7時10分出戰50自。

周日（16日）晚上，何詩蓓在23分鐘內出戰兩個項目的準決賽，游出理想成績晉級，今晚兩場決賽分別是她今屆第11次及第12次出場（每項目均設初賽、準決賽及決賽），考驗實力之餘，更考驗體能。

何詩蓓出戰女子50米蛙泳。（新華社）

女子50米蛙泳，何詩蓓排在第3線，隊友文薈喬同樣躋身決賽，在第2線，第4線的上海選手唐錢婷是最大勁敵。最終何詩蓓以30.71秒奪得銅牌，唐錢婷游出30秒正大熱奪金，山西的楊暢奪得銀牌，時間為30.11秒。

緊接上演的50米自由泳，何詩蓓締造「奇景」。她剛剛從50蛙上水，無法到放鬆池放鬆，便要再上50自起點跳台。50自是萬眾期待的何詩蓓大戰張雨霏，何排第5線，張排第3線，江西的程玉潔排第4線。何詩蓓的體力未受影響，5分鐘內掃走兩銅，她的時間為24.84秒，與呂越並列季軍，吳卿風和程玉潔分奪金銀，張雨霏排名第5。