亞運會2026足球｜球迷三年前決志赴名古屋　他鄉撐港隊是心靈歸宿

刈谷、長良川、豐田等日本地方，多得港足出戰亞運，為球迷解鎖這些旅遊不會踏足的地點。名古屋亞運足球的場地，遍佈日本各城市，從名古屋出發，自駕當然比較方便，車程至少大概半小時；乘搭公共交通工具，部分球場需要轉車，或者步行15分鐘左右才可抵達。

縱然如此，港隊無論男、女足，看台也有一群穿上紅色球衣的港足球迷，或許人數不及其他海外賽事，他們還是落力地高唱着熟悉的應援歌。支持港足的心，到世界各地也不變。

趙子晉 名古屋現場直擊



日本是港人旅遊的熱門地點，適逢亞運會在名古屋舉行，不少球迷寓旅遊於睇波，在熙來攘往的名古屋站，不時看到穿上港隊球衣，而港足球迷不止留在足球場，棒球場、劍擊場皆有他們的身影。

港隊男足接連在豐田體育場上演分組賽，首戰僅負東道主日本後再鬥泰國，北看台一隅全是紅色，掛上「香港力量」旗幟。逾百人的作客球迷，大多穿上港隊球衣，雖然聲勢與主場不同，他們叫着熟悉的口號，繼續為港隊打氣。

名古屋亞運足球｜只要有港足，就有港足球迷。（趙子晉攝）

從名古屋市中心自駕到豐田的球迷郭先生、馮先生與友人，一行四人赴名古屋支持港隊，香港對泰國是今趟亞運之旅的最後一仗，先前看過男足對日本、女足對菲律賓，港隊兩場皆顆粒無收，面對泰國由胡晉銘先開紀錄，可惜他們偏偏剛剛擦過。「我們從名古屋45分鐘來到球場（豐田），因為泊車有阻滯，遲了半小時入場，剛好錯過胡晉銘的入球，本身懷着期待的心情進場，最後卻接連失守，3場中唯一的港隊入球也不能現場見證。」

名古屋亞運足球｜女足同樣有不少球迷入場支持。（照片由港協暨奧委會提供）

香港隊上屆亞洲盃（2024年）相隔逾50年再闖決賽周，郭先生因私人理由錯過了，在外地支持港隊踢大賽一直是他的心願，如今終在名古屋亞運與友人一同達成。「本身自己喜歡足球，跟隨港隊（作客）就有機會去到一些平時旅行不會去的地方，（韓國）龍仁、岐阜、豐田等，應該今生人都不會再去，若說去印度又太過困難，中日韓等地更可以給你一個出行的原因，與朋友寓睇波於旅行。」

名古屋亞運足球｜（照片由港協暨奧委會提供）

「始終有港隊的情義結....」馮先生同樣是多年港足球迷，穿上港隊球衣走在日本街頭，也是一份光榮，「穿上港足球衣在日本街頭，球衣後寫上Hong Kong，吸引不少目光，同時也會看到不少志同道合的香港人，是一份身份認同，也是光榮。」

不過，他們對港足發售的新戰衣安排略有怨言，新球衣在上周六（19日）開賣，不少忠實球迷人在日本，未能親身購買新球衣，「明明我們是最忠實的一群，如今好像被懲罰一樣....」他們試過網上購買卻不果，幸好最後也能夠入手新球衣，回港後領取新衣後，即可進場支持東盟盃。

名古屋亞運足球｜郭生（右一）與友人一行四人，特意赴日撐港隊。（趙子晉攝）

另一名不願上鏡的郭先生，暫時放下私人事務赴日撐港隊，14日飛抵名古屋，放下行李趕赴長良川，欣賞港隊女足鬥中國，而男足對泰國是他今趟的第四場，看畢周一（21日）女足對烏茲別克便隨即返港。

一星期睇五場港隊，由女足的4、50人，到男足的過百人，郭先生陪伴男、女足一直同行，披上港隊球衣現場支持，意義不止留在睇波層面，「球場聚集不同人，不同職業、社會地位的人士也會聚在一起，可以結識新朋友，又可以撐港隊，何樂而不為。」

郭生靠公共交通工具穿梭球場，折騰在所難免，他不覺得是大問題，「乘搭JR到球場都很快捷，只要可以睇港隊就可以。我在杭州亞運決定今屆要來名古屋，無論贏輸也要，在港足來說，亞洲盃就是我們的世界盃，而亞運就是我們的奧運，當然希望現場支持港隊。」